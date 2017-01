Jordi Aligué al Centre Cívic El Roure

Jordi Aligué presenta, Quasi la mar no sap sobre el seu misteri des del 5 de febrer a les 12 h. al Centre Cívic El Roure, Espai expositiu Lina Font, de l’av. Sitges, 14 de Begues. La mostra és podrà visitar fins al març del 2017.

Jordi Aligué, a propòsit de la sèrie quasi la mar no sap sobre el seu misteri, ha escrit que “aquesta sèrie de pintures i gravats realitzada amb tècnica mixta sobre tela i paper, està inspirada en el fantàstic i misteriós món dels microorganismes marins que viuen en el fons dels oceans. Aquests inversemblants éssers em varen captivar des del primer moment en què els vaig descobrir, els seus colors, formes, textures,... Ells han sigut el punt de partida de tot aquest treball, que ara cal gaudir amb la màxima llibertat, sense preguntar-vos amb quina intenció ha sigut creat, si no que és el que us diu a cada un de vosaltres”.

