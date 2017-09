“John Morrison o l’obertura a la intuïció” a la Fundació Valvi

La Fundació Valvi, tot seguint amb la política de visualitzar els artistas poc coneguts i d’una vàlua més que rellevant al territori, presenta una mostra de John Morrison (Woodford, 1942) artista andorrà que viu a la Pera des del 2003. La inauguració tindrà lloc el 19 de setembre a les 19.30 i la mostra es podrà visitar fins al 31 d’octubre del 2017.

En aquesta exposició de maduresa titulada, molt encertadament, John Morrison o l’obertura a la intuïció, resseguirem el camí de la seva obra dels últims anys 80 fins els primers dels 90, una etapa que va suposar un pas més enllà en la llibertat pròpia a l’hora de crear. En el seu país gaudeix d’un llarg currículum d’exposicions , i per tant, un reconeixement.

Tot i que no és la primera vegada que exposa a les comarques gironines continua essent un desconegut pel nostre públic però no pas per la crítica. La seva extensa trajectòria figura al cantó de noms com Tom Car o Grau Garriga. Heus aquí com defineix la seva obra el reconegut crític d’art Arnau Puig : “ Quan el context geogràfic et domina, hom acaba adonant-se que el que preval és l’instint d’una necessària respiració espiritual. Així, Morrison passà del convencionalisme representatiu a una estructura construïda… per mitjà de la matèria , la qual li permet que el propi diapasó ressoni com hom vulgui, segons es desitgi, seguint només el tarannà.”

Un altre rellevant crític d’art, Jaume Fàbrega escriu: “ La seva obra ha anat adquirint gruix, complexitat i personalitat. Ha evolucionat dins el camp d’una investigació en què el concepte de “tela” i fins de “quadre” concebut com a objecte estètic, perd tota la seva significació. Ens proposa una obra molt remarcable en què explora totes les possibilitats de la destrucció del marc”.