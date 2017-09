João Gabriel a la Galeria Vilaseco

La Galeria Vilaseco inaugura el 21 de setembre, a les 2.30 h., Sense títol 2017 de João Gabriel.

João Gabriel viu i treballa a Caldes de Rainha. És un dels sis finalistes del Prémio Novos Artistes Fundação EDP, per aquest motiu actualment la seva obra es pot veure en una exposició col·lectiva al MAAT, Museu d’Art, Arquitectura i Tecnologia de Lisboa. Igualment participa en el projecte col·lectiu Quatro Elements, a la Galeria Municipal de Porto per invitació del comissari Pedro Far.

La pintura de João Gabriel, caracteritzada per la influència del cinema dels anys 70, presta especial atenció al cos masculí representat freqüentment escenes eròtiques.

Etiquetes: Galeria Vilaseco · João Gabriel