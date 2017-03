Joana Hadjithomas&Khalil Joreige a l’IVAM

annaïs miró

Del 6 d’abril al 27 d’agost de 2017, l’IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, al carrer Guillem de Castro, 118 de València, acull Two Suns in a Sunset, l’exposició d’una selecció dels treballs de dos artistes libanesos de primera línia, Joana Hadjithomas i Khalil Joreige. La selecció recull treballs de tots dos artistes des dels anys noranta fins a l’actualitat. És la primera exposició que els hi dedica una institució espanyola. Tots dos artistes, nascuta l’any 1969, utilitzen diferents llenguatges visuals centrant la seva pràctica artística en les imatges, representacions i història del seu país natal, el Líban, així com en la fabricació d’imaginaris i histpories al voltant d’aquest país i la regió en què s’engloba, marcada per la violència i els conflictes sectaris, seguint la seva voluntat de redefinir els sistemes de representació i qüestionar d’aquesta manera els conceptes d’identitat, memòria, individu i societat. Per a la presentació de la mostra a l’IVAM dissenyaran la disposició de més de vint obres adaptades a l’espai expositiu i que permetran al públic gaudir d’una presentació inèdita a Espanya de la seva producció artística. Comissariada per Anna Schneider, Marta Gili, Hoor Al Qasimi i José Miguel G. Cortés, l’exposició col·labora amb l’Institut Francès de València. Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Postcards from War, 1997-2006 és una producció conjunta amb el Jeu de Paume, París; l’Haus der Kunst, Munic i la Sharjah Art Foundation, Sharjah. L’exposició reuneix una àmplia selecció de treballs en paper, fotografia, escultura i vídeo, així com àudio i videoinstal·lacions, incloent la recent The Rumour of the world (2014), o projectes com Circle of Confusion(1997-2014) i Postcards from War (1997-2006), en què Joana Hadjithomas i Khalil Joreige indaguen sobre la recuperació de la memòria personal i del seu país, que ha pasado en només unes dècades de ser el “Benidorm” del Pròxim Orient a convertir-se en un escenari de devastació a causa de les guerres. Cineastes i artistes de formació autodidacta, els libanesos estableixen vincles temàrics, conceptuals i formals entre fotos, videoinstal·lacions, pel·lícules de ficció o domumentals. Es van convertir en cineastes i artistes arrel de les guerres civils del seu país. La seva recerca personal els porta a explorar l’esfera del visible i de l’absència, nodrint-la d’un fascinant anar i venir entre la realitat i la ficció. Des de fa 15 anys les seves pel·lícules, a banda d’altres treballs produïts a partir de documents personals o polítics, constitueixen discursos sobre històries ocultes que es contraposen al relat històric dominant. Estan interessats en la individualitat de les persones que viuen en societats comunitàries i en la dificultat de viure el present. Construeixen les seves obres sobre la producció del coneixement, la reescriptura de la història, la construcció d’imaginaris, també al voltant de les vies contemporànies de la narració recolzant-se en la seva pròpia experiència al seu país, però travessant les seves fronteres. El procés d’investigació que porten a terme, el seu qüestionament del territori, tant geogràfic com personal, confereix a la seva obra una estètica molt particular.

Etiquetes: IVAM · Joana Hadjithomas · Khalil Joreige · Líban