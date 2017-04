Joana Hadjithomas & Khalil Joreige a l’IVAM

annaïs miró

La mostra dedicada als artistes Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Two Suns in a Sunset, és una producció conjunta amb el Jeu de Paume, París; l’Haus der Kunst, Munic i la Sharjah Art Foundation, Sharjah. Es tracta de la primera exposició d’aquestes característiques que els dedica una institució espanyola. Ambdós artistes, nascuts en 1969, utilitzen diferents llenguatges visuals i centren la seua pràctica artística en les imatges, representacions i història del seu país natal, el Líban, així com en la fabricació d’imaginaris i històries al voltant del dit país i la regió en què s’engloba, marcada per la violència i els conflictes sectaris, seguint la seua voluntat de redefinir els sistemes de representació i qüestionar així els conceptes d’identitat, memòria, individu i societat. Per a la presentació de la mostra en l’IVAM dissenyaran la disposició de més de vint obres adaptades a l’espai expositiu i que permetran al públic gaudir d’una presentació inèdita a Espanya de la seua producció artística. L’IVAM, al carrer Guillem de Castro 118, de València, acollirà la mostra fins al dia 27 d’agost de 2017. L’IVAM reuneix una gran selecció de treballs dels artistes libanesos Joana Hadjithomas i Khalil Joreige (1969, Beirut) des de finals dels 90 fins a l’actualitat en la primera gran mostra que els dedica una institució espanyola. Coproduïda juntament amb el museu Jeu de Paume de París, la Sharjah Art Foundation de Sharjah (Emirats Àrabs) i el Haus der Kunst de Munic, aquesta exposició presenta obres en paper, fotografia, escultura, així com àudio i vídeoinstal·lacions, incloent la recent Rumour of the world (2014), o projectes com Circle of Confusion (1997-2014) i Postcards from War (1997-2006). Des de fa 15 anys, Joana Hadjithomas i Khalil Joreige construeixen discursos sobre històries ocultes que es contraposen al relat històric dominant. Estan interessats en la individualitat de les persones que viuen en societats comunitàries i en la dificultat de viure el present. Cineastes i artistes de formació autodidacta, Hadjithomas i Joreige estableixen llaços temàtics, conceptuals i formals entre fotografies, vídeoinstal·lacions, pel·lícules de ficció o documentals.

Etiquetes: IVAM · Joana Hadjithomas · Khalil Joreige