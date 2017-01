Joana Biarnés al Centre Cultural el Casino

La fotògrafa, Joana Biarnés, l’arxiu de la qual és representat des de l’Àrea Professional de Photographic Social Vision, inaugura el 20 de gener, l’exposició El rostre, l’instant i el lloc al Centre Cultural el Casino de Manresa. La mostra és un projecte curatorial de Mónica Carabias Álvaro i Francisco José García Ramos realitzat en el marc de la primera exposició individual de l’autora, Joana Biarnés com a pionera del fotoperiodisme, amb una pre-sel·lecció d’imatges realitzada per Cristóbal Castro, el fotògraf que va redescobrir el seu arxiu.



Les fotografies seleccionades per a aquesta exposició representen un recull variat de rostres anònims i públics en llocs i instants sorgits de l’ull sempre atent i honest de Joana Biarnés (Terrassa, 1935) en el transcurs dels anys seixanta i setanta del segle XX. La gran majoria d’aquestes fotografies foren publicades al setmenari ¿Por qué?, les revistes Ondas i Semana i els diaris Pueblo i ABC. La resta són inèdites i pertanyen a l’arxiu personal de Joana Biarnés.

Etiquetes: Francisco José García Ramos · Joana Biarnés · Mónica Carabias Álvaro