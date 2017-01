Joan Puigdemont exposa “Up!” a VisualKorner

Joan Puigdemont (Castellfollit de la Roca, 1967) exposa Up! a VisualKorner. Up!, sorgeix d’un encàrrec que va fer l’associació d’escaladores de Catalunya a Puigdemont per realitzar un calendari. Fou l’ocasió perfecta per torner als escenaris on anava a escalar quan era jove i per reviure les sensacions que sentia en aquells moments. Les fotografies d’Up! reflecteixen els records de joventut del fotògraf especialitzar en tècniques de laboratori, processos antics i nus femenins. Actualment és el president de l’associació Olot-fotografia i un dels impulsors de la Biennal Catalana de Fotografia, a més de coordinador de la Mostra Internacional de Gent Jove d’Olot.