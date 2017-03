Joan Priego expira els seus pecats a Art Deal Project

Art Deal Project, Llibertat, 44 de Barcelona presenta a partir del 6 d’abril i fins al 5 de maig Mea maxima culpa de Joan Priego.

El títol que dona nom a l’exposició fa referència a una part de l’oració Confietor usada en el ritu de la missa catòlica mitjançant la qual la persona fa confessió dels pecats davant Déu i demana als sants intercessió per la seva ànima. Segons la moral juedocristiana el mal, producte del pecat original, és inesborrable i constitueix un element inseparable de la naturalesa humana. Aquesta interiorització i universalització de la culpa la recull i amplifica de forma perversa el neoliberalisme postcapitalista: mentre que d’una banda el sistema tendeix a la universalització de la precarietat laboral, i l’augment de la desocupació estructural, d’altra banda es culpabilitza a l’individu de la seva situació de precarietat. La culpa de tenir una feina precària o d’estar a l’atur recau sobre l’individu que no es “s’esforça el necessari”.

De la mateixa manera que la filosofia neoliberal utilitza i subverteix la moral judeocristiana, utilitzo i subvierto jo el llenguatge estètic de la imatgeria religiosa creant talles que mitjançant la ironia, l’humor, l’absurd ens convidin a reflexionar sobre el nostre encaix en la maquinària social contemporània .

Joan Priego treballa l’escultura en fusta de forma rude i propera a la natura. Els seus acabats bastos i descarnats enllacen completament amb la seva visió irònica i descarada del món. Una imatge que fa servir tant per fer pujar a falsos herois com per desemmascarar alguns dels problemes que assumeix la societat actual com el ritme i la cadència normals en l’existència. La religió, economia i política actual es donen la mà en unes escultures que aporten un gest de complicitat humorístic a l’espectador sense perdre de vista el drama que oculten amb la seva pàtina de simpàtica imatge. Clarobscurs ocults i excel·lents en una imatge colorista que convida a jugar amb els símbols i referents, en la recerca del veritable missatge de l’artista.

A la imatge, obra de Joan Priego.

