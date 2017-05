Joan Morey, guanyador de la 3a Edició del Premi de Videocreació Loop 2017

Joan Morey presenta Cos Social [Lliçó d’anatomia] a l’Espai Balcó de l’Arts Santa Mònica en el marc del Festival LOOP 2017 a partir del 27 de maig i fins al 13 de juny. Morey és l’artista seleccionat en la 3a Edició del Premi de Videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya, Arts Santa Mònica i LOOP Barcelona. L’inici de l’exposició coincideix amb la clausura del festival LOOP Barcelona, la qual també tindrà lloc a l’Arts Santa Mònica.

El projecte Cos Social [Lliçó d’anatomia], concebut com una video-performance, examina la construcció social del cos en la cultura contemporània occidental i el seu desencadenant en l’àmbit de la performance artística. Des d’una revisió dels enfocaments teòrics de la sociologia del cos, el projecte reactivarà les lliçons d’anatomia en la pintura barroca i la seva performativitat contraposant dos elements fonamentals: el cos (del performer) i l’escenari (en el qual es duu a terme l’acció).

Cos Social [Lliçó d’anatomia] pretén organitzar, analitzar i disposar els codis d’execució d’una obra d’art a través d’una recerca genealògica del mitjà que la determina. De fet, el subtítol del projecte bé podria ser “Lliçó d’anatomia [de la performance]” ja que un dels objectius de l’artista és desgranar la gramàtica de la performance, en concret aquella que situa el cos en un primer plànol, i la seva traducció al llenguatge de la video-creació per a l’àmbit de la pantalla.

Aquest projecte és una coproducció impulsada per la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya, Arts Santa Mònica i LOOP Barcelona, amb la col·laboració específica de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya i el suport del centre de producció i recerca d’arts visuals Hangar.

Joan Morey (Mallorca, 1972) viu i treballa a Barcelona. Llicenciat i DEA en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. El 2015 va rebre la Beca MAEC-AECID per al programa de residències per a Artistes i Investigadors Espanyols i Estrangers en l’Acadèmia d’Espanya a Roma mitjançant la qual va desenvolupar el projecte Il Linguaggio del Corpo (Roma, 2015-2016). D’entre els seus projectes destaquen: The Characters, Museu És Baluard (Palma de Mallorca, 2015- 2016); El Gir [Guió obert per a performance col·lectiu], Sis galeria (Sabadell, Barcelona, 2014); Cascando. Variacions per a una altra peça dramàtica, MACBA (Barcelona, 2013) o L’Ensinistrament. Variacions per a actor, iPad i furgó preparat, Fabra i Coats Centre d’Art (Barcelona, 2012). Recentment ha presentat la performance Tour de Force (Barcelona, març de 2017) en el marc de l’exposició 1000m2 de desig. Arquitectura i sexualitat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) una co-producció del CCCB i la Fundació Han Nefkens.

A la imatge,”Cos Social [Lliçó d’anatomia]” de Joan Morey © 2017 | Fotografia de documentació: Noemi Jariod | Cortesia de l’artista.

Etiquetes: Arts Santa Mònica · Joan Morey · Loop Festival 2017