Joan Morey fa un “Tour de Force” al VIH al CCCB

Joan Morey presenta el dia 7 de març a les 19h al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), Montalegre, 5, Tour de Force, performance sobre la història del VIH i la seva relació amb la ciutat en el marc de l’exposició 1.000 m2 de desig. És una activitat coproduïda per la Fundació Han Nefkens i el CCCB

Tour de force és una performance site-specific de Joan Morey que traça de forma poètica diversos recorreguts per la breu història de la sida, des de l’aparició de la malaltia i la seva conversió en pandèmia a finals del passat segle fins a les parafílies generades al voltant a la transmissió i difusió del virus que la provoca, el VIH. Tour de force posa en dubte la consideració del VIH en l’àmbit social, i revela com la malaltia ha posat en marxa la recuperació de vells mecanismes de control sobre el cos, el desig i la sexualitat. La performance pren com a pretext les diferents facetes del VIH, des del llibertinatge sexual d’una societat occidental, masculina i homosexual amb la intenció de desplegar altres aspectes relacionats amb la malaltia com l’estigmatitzacióde les persones afectades o la possible indetectabilitat del virus gràcies a la investigació clínica actual.

La performance Tour de force s’estructura en un pròleg i cinc actes. El pròleg es desenvolupa al Pati de les Dones i Mirador del CCCB i està obert a públic adult, prèvia inscripció. Posteriorment, els cinc actes, en els quals participaran un nombre restringit d’espectadors, es realitzaran en cinc recorreguts en paral·lel en diversos llocs de la ciutat. Quan acabi performance, els participants podran assistir a una visita guiada gratuïta a l’exposició 1000 m² de desig. Arquitectura i sexualitat.

A la imatge, “Tour de Force, Joan Morey, 2017.

