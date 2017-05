Joan Morey dona una lliçó d’anatomia a l’Arts Santa Mònica

Arts Santa Mònica, La Rambla 7 de Barcelona, presenta del 27 maig al 13 juliol 2017 l’últim projecte audiovisual de Joan Morey, Cos Social [Lliçó d’anatomia], guanyador de la 3a Edició del Premi de Videocreació d’Arts Santa Mònica, la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) i LOOP Barcelona. Amb la col·laboració específica de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i el suport de IDEP Barcelona i el centre de producció i recerca d’arts visuals Hangar.

Cos Social [Lliçó d’anatomia] és una producció audiovisual que examina la construcció social del cos en la cultura contemporània occidental i el seu desencadenant en l’àmbit de la performance. El punt de partida del projecte és la representació de les lliçons d’anatomia en la pintura del Renaixement i el Barroc i la seva performativitat. Des d’una revisió dels enfocaments teòrics de la sociologia del cos, el projecte planteja la recreació d’una lliçó anatòmica en la qual es contraposen dos elements principals: el cos actual (del performer) i un escenari històric (l’antic amfiteatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya).

Cos Social [Lliçó d’anatomia] arrenca del cos i la seva immanència i situa la figura humana al centre de l’escena. Amb la mirada posada en l’individu com a instrument social, el projecte s’interessa per l’objectualitat del cos i el lloc que ocupa en el món; així mateix, suggereix els efectes del poder sobre el subjecte i els afectes com a efectes del llenguatge sobre el cos.

Cos Social [Lliçó d’anatomia] s’estableix com un gran dispositiu tridimensional que es replega en si mateix i en què la càmera es converteix en un personatge plural que substitueix el públic. Arran d’això, actor i espectador romanen supeditats a la mateixa experiència, condicionada pel mitjà audiovisual i arrelada en la performance. L’escenificació d’una al·legòrica lliçó d’anatomia mostra un personatge principal sense cap activitat (un cos nu emprat com a matèria, buidat de contingut, despolititzat) sobre el qual “actuen” diversos personatges secundaris (que reconeixen minuciosament les seves formes, estructura i morfologia).

Entre els personatges que componen l’escena es troba un segon personatge principal: la càmera. La càmera aCos Social [Lliçó d’anatomia] és subjectiva i dinàmica, visible i invisible, càmera-ull o càmera-màquina, i es presenta amb operador o robotitzada, descartant la frontalitat de la pintura (de la que parteix el projecte) en col·locar-se en altres punts de vista, per sobre de l’escena o recorrent el seu interior.

Aquesta coproducció s’ensenyarà al diversos Centres de la Xarxa en formats expositius diferents i la realització d’activitats d’acompanyament específiques durant el transcurs del proper any 2018.

A la imatge, fotograma de “Cos Social [Lliçó d’anatomia]” de Joan Morey.

