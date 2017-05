Joan Guervós exposa els seus paisatges a Muro Ocho

El pintor de Càceres Joan Guervós presenta els seus característics cels pintats a l’oli a Muro Ocho, l’espai per a micro exposicions promogut per l’empresa Càceres San Pedro Ocho. Muro Ocho és un projecte expositiu que busca promoure la creació artística contemporània extremenya a través d’espais alternatius; en aquest cas concret, mitjançant l’adaptació d’un mur de poc més de tres metres en què ja hi han exposat autors com Fermín Solís, Adonay Kustanilló, Nacho Lobato, o Rosana Soriano entre d’altres.

Per a aquesta ocasió, l’organització ha volgut comptar amb Juan Guervós, artista autodidacta i amant de la seva terra, Càceres, com demostra en la majoria de les seves pintures paisatgistes, inspirades en diferents llocs de la província. En aquest context l’artista ens presenta aquí una col·lecció de cinc pintures, totes realitzades en oli sobre llenç, de mitjà i gran format. Cinc obres que comparteixen temàtica, el paisatge, i que l’autor unifica a través d’un dels seus motius més representatius, el cel, que ha marcat i marca la seva trajectòria. Per a això, Guervós es val d’un recurs propi de la pintura paisatgista Barroca, recuperat posteriorment pel Romanticisme pictòric, consistent el la disposició d’una línia d’horitzó molt baixa, una tècnica compositiva que permet a l’artista no només dedicar la major part del llenç a la recreació celeste, sinó que a més confereix una perspectiva grandiloqüent a la representació del cel. Una composició que no resta importància a la vegetació que incorpora a la part inferior de cada obra.

A més del paisatgisme que ens mostra aquí, Joan Guervós desenvolupa altres gèneres pictòrics com el bodegó, que l’autor empra per desenvolupar un virtuosisme proper al hiperrealisme. Una habilitat que igualment s’aplica a altres temàtiques més oníriques i surrealistes. Recentment es troba immers en treballs relacionats amb l’aquarel·la, sense oblidar la seva faceta d’escultor, igualment prolífica encara que menys coneguda.

Aquesta micro-exposició es pot veure des del 2 de maig fins al 2 de juny al local de San Pedro Ocho (Av. San Pedro de Alcántara 8) de Càceres.

