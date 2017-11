Joan Fontcuberta rep el premi Science for Peace atorgat per la Fondazione Umberto Veronesi de Milà

La Fondazione Umberto Veronesi ha atorgat el seu premi Science for Peace al fotògraf Joan Fontcuberta. Aquesta fundació, dedicada a la memòria del famós oncòleg, polític i ministre de Sanitat a Itàlia, organitza des de 2009 el programa Science for Peace, amb el concurs de personalitats de primer pla internacional en l’àmbit de la ciència, la cultura i l’economia – entre els quals es troben 16 premis Nobel. Entre les seves activitats destaca la concessió del premi Science for Peace en l’àmbit de les humanitats, que reconeix contribucions meritòries a la cultura de la pau segons el tema d’estudi decidit per a cada edició. El tema de 2017 és “Postverdad: ciència, democràcia i informació en la societat digital”. Segons l’opinió del jurat, Joan Fontcuberta és mereixedor del premi Science for Peace 2017 per la pedagogia feta des de fa dècades amb el seu treball artístic per combatre la postverdad.

El premi serà lliurat en una cerimònia a la Universita Bocconi de Milà el dijous 17 de novembre.

Etiquetes: Fondazione Umberto Veronesi · Joan Fontcuberta