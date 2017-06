Joan Carles Rosa Casasola, columnes de roba al Gil-Albert

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert,c/ San Fernando 44 d’Alacant, presenta de l’11 de juliol al 8 de setembre l’exposició D’anada i tornada de Joan Carles Rosa Casasola, comissariada per Andrea Brotons. Aquesta mostra ha estat seleccionada en el concurs Art a La Casa Bardín.

A través de peces site-specific – realitzades gràcies a la roba donada en el projecte col·laboratiu “Dóna la teva roba a l’art” – l’artista benidormer crea noves columnes que enalteixen l’arquitectura del centre per submergim en un entorn fictici.

Les instal·lacions de Casasola inunden l’avantsala de la casa Bardín generant una recerca cap reflexions sobre temes profundament contemporanis, com són el xoc de les noves tecnologies a la nostra percepció de la realitat, el distanciament i l’enyorança en l’escena digital, o la necessitat de una aparença visible davant l’espionatge assenyat d’unes estranyes veïnes tafaneres.

Com explica Andrea Brotons, comissària de la mostra: “Com el que emigra amb la ment ja fixada en tornar, D’anada i tornada, – back and forth -, d’aquí cap allà, genera una nova dimensió inclusiva que, des de l’afecte que uneix la trajectòria personal de l’artista amb l’espectador implicat , crea un feedback entre el conegut i el nou. Un èxtasi que brolla dels racons més remots com la naturalesa mateixa, desdibuixant la línia divisòria entre realitat i ficció, entre allò privat i allò públic, exterior i interior, l’abans i el després, subjecte i objecte (Marta Gili, Les llàgrimes de les coses, 2014). Una invitació a la intervenció contributiva de l’imaginari col·lectiu a idealitzar altres mons. Una escena en què la personalitat del jo real i la del jo avatar puguin ballar deslligats sense importar l’omnipresent enfocament de les càmeres. ”

A la imatge, instal·lació de Joan Carles Rosa Casasola.

