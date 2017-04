Joan Brossa segons cabosanroque al TNC

No em va fer Joan Brossa és una instal·lació sonora i plàstica creada per Torrents-Aixut (Cabosanroque) inspirada en l’obra de Joan Brossa. Ubicada dins l’antiga llibreria del hall del TNC, l’espectador entrarà dins d’una interpretació lliure, que cabosanroque ha construït com a destil·lació de l’obra de Joan Brossa; combinant desviacions de gèneres brossians, com la poesia objectual amb el postteatre, i sempre des del punt de vista del so.

El punt de partida de No em va fer Joan Brossa és la paraula que el poeta desenvolupa durant els anys 40 i 50. D’una banda el paisatge dins la prosa, centrada en les imatges hipnagògiques, i de l’altra, fragments de poesia escènica on el so de la paraula esdevé gairebé més important que el significat, poemes escènics farcits d’al·literacions.

Les imatges hipnagògiques es materialitzen a través d’objectes animats que es transformen en paisatge i executen accions sonores: muntanyes que emergeixen, al·literacions d’objectes que es transfiguren en boscos, i boscos sonors que es converteixen en paisatges plàstics.

No em va fer Joan Brossa es va veure per primera vegada el passat mes de novembre a l’antiga biblioteca de Girona, dins del marc de Temporada Alta. Ara es podrà veure en un format adaptat a un espai no escènic dins del TNC. cabosanroque torna a Barcelona amb una nova instal·lació després de mostrar la seva col·lecció de sons l’estiu passat al CaixaFòrum amb el seu Jardí de les Hespèrides i l’aclamat meta-collage La Cobla Patafísica 2015-2001 al Centre Arts Santa Mònica la primavera de 2015.

No em va fer Joan Brossa es pot visitar al vestíbul del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de maig a l’11 de juny. L’entrada és gratuïta.

A la imatge, detall de la instal·lació. Foto de Yurian Quintanas.

Etiquetes: CaboSanRoque · Joan Brossa · TNC · Yurian Quintanas