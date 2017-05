“Jo sóc el meu propi experiment” a la Fundació Palau i Fabre

El dia 18 de maig, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, la Fundació Palau i Fabre de Caldes d’Estrac inaugura l’exposició Jo sóc el meu propi experiment.

Poemes de l’Alquimista, publicat per primer cop clandestinament el 1952, és una de les obres més importants de Josep Palau i Fabre i un dels llibres de poesia en català més coneguts i reeditats.

En aquesta exposició, que obre el centenari, s’ha convidat a creadors de diferents àmbits a interpretar alguns dels poemes més destacats del llibre. Palau no es limita a escriure i publicar els seus versos: investiga, experimenta amb diferents formes i referents poètics. A l’hora d’editar el volum, juntament amb els poemes, incorpora una reflexió sobre el tema, la forma i el motiu d’algun dels textos. Poemes de l’Alquimista és al mateix temps creació i reflexió, poesia i assaig. D’aquesta manera Palau connecta amb una de les línies més fecundes de la creació contemporània.

L’exposició proposa una nova manera d’apropar-se a la poesia, a la poesia de Josep Palau i Fabre i als Poemes de l’Alquimista, mitjançant un plantejament innovador. El problema de la identitat, el sentiment de ser sempre estranger, l’instint que ens condueix a una identitat humana compartida, el valor de la tradició com a matèria primera de les creacions contemporànies.

Entre els col·laboradors hi ha els artistes Ignasi Aballí i Enric Farrés, l’animadora Laura Ginés, l’escriptor Sergi Pons Codina, la videoartista Maria Padrós, l’il·lustrador Arnal Ballester, el realitzador Morrosko Vila-San-Juan, els dissenyadors America Sanchez i Albert Planas, i els arquitectes Llamazares-Pomés.

Llamazares-Pomés han pensat un sistema de cubs: cada cub desplega visualment i instal·lativament un poema. L’espectador viu el pas de la poesia de Rimbaud a la de Palau i Fabre a través de les variacions plàstiques d’Ignasi Aballí del poema L’aventura.

Laura Ginés ha treballat en una animació la descomposició del poema que fa Palau i Fabre a El poema (la música, les paraules, l’argument), inspirada en la Història d’un soldat d’Stravinski. Maria Padrós ha treballat en vídeo el poema Peix: la solitud, la incomunicació, la sordesa. El catàleg és una edició de deu Poemes de l’Alquimista, il·lustrats per Arnal Ballester, en un llibre-objecte.

La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dia 18 de maig a les 19.30 h a la Fundació Palau. Aquesta exposició estarà del 18 de maig al 5 d’octubre de 2017 a la Fundació Palau i del 14 de març al 10 de juny de 2018 estarà al Palau Robert de Barcelona.

Etiquetes: Fundació Palau i Fabre · Jo sóc el meu propi experiment