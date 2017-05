“Jeune Création Européenne” al Museu de l’Empordà

El Museu de l’Empordà de Figueres presenta fins al 18 de juny del 2017 l’exposició Jeune Création Européenne.

El Museu de l’Empordà és escenari de l’exposició itinerant d’art emergent europeu JCE, Jeune Création Européenne, que es completa amb un programa de tallers en residència per als joves artistes que hi participen organitzat per l’Ajuntament de Montrouge (França) des de l’any 2000. França, Dinamarca, Polònia, Letònia, Italia, l’Estat espanyol i Portugal són els països participants en aquest programa de caràcter bianual.

L’any 2015 Figueres va convocar un concurs públic al qual es van presentar 80 propostes, de les quals es van seleccionar vuit: Aïda Andrés Rodrigálvarez, Adrián Espinós Ferrero, Anna Ill Albà, Jennifer Owens, Esther Pi Gómez, Mònica Planas Castan, Ignasi Prat Altimira i Ines Schaikowski.

Mario Pasqualotto, president del jurat a Figueres, va remarcar la perspectiva global en l’enfocament artístic dels projectes seleccionats: “Tenim en compte que la praxi creativa no deixa de ser una actitud política d’aquests artistes, amb una ebullició inquieta d’autoafirmació. La selecció respon a un diàleg entre contingut-concepte, creativat-praxi, fruit del moment que vivim i que afecta la creativitat en tots els aspectes, ja siguin ideològics, filosòfics, conceptuals o de representació icònica.”

