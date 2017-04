Javier Sánchez Martínez guanya el premi de fotografia Eurostars Madrid Tower

El fotògraf Javier Sánchez Martínez ha guanyat la V edició del Premi Eurostars Madrid Tower de Fotografia, gràcies a una imatge de La Casa del Lector a l’Escorxador de Madrid, realitzada amb una visió contemporània. El segon guardó, el Premi Grup Hotusa, ha recaigut en César de Diego Agüero, la imatge captura la sala de lectura de la Biblioteca Central de la UNED des d’un pla zenital, destacant les sis plantes de l’edifici. La V edició del certamen es va convocar sota el leitmotiv “Madrid literari”, en reconeixement a l’IV Centenari de la mort de Cervantes. El concurs repartirà 3.500 euros en metàl·lic entre els dos principals guanyadors, així com diverses estades gratuïtes per als finalistes en els establiments d’Eurostars Hotels.

Un total de 921 imatges s’han presentat a concurs a la V edició del Premi Eurostars Madrid Tower de Fotografia. En les últimes cinc edicions, el certamen ha aconseguit consolidar-se com un referent dels concursos de fotografia del seu gènere i un punt de trobada dels amants de la fotografia amb la ciutat de Madrid com a teló de fons. A més dels dos primers premis, s’han reconegut altres vuit sèries que en condició d’accèssits es premiaran amb un trofeu i una estada d’una nit a Eurostars Madrid Tower 5 *.

Els guanyadors d’aquesta categoria, les imatges mostren les biblioteques més importants de la capital, així com escenes quotidianes que inclouen la cultura literària de la ciutat, són Francisco Javier Fernández Vera, José Ramón Luna de la Ossa, Cristina Gallego Candel, Roberto Zaldivar Ezquerro , Álvaro Gómez Pidal, Magdalena Frómesta Cerrato, Nora Zubia Mateos i Jesús García Martín. El jurat de la present edició del certamen fotogràfic, presidit per Enrique Álvarez Sala, arquitecte i coautor de la Torre PWC, ha estat format per: Josep Rigol, coordinador del certamen, fotògraf i comissari d’exposicions; Josep Juanpere, director de GCA Arquitectes i responsable d’interiorisme de l’Eurostars Madrid Tower 5 *; Bàrbara Mur, galerista i gestió d’artistes; Antonio Cabello, director de la revista Art Fotogràfic; Manuel González, primer premi Eurostars Madrid Tower de Fotografia 2014; i Marta Sanjurjo, representant de Grup Hotusa.

Javier Sánchez Martínez, professional de la fotografia industrial i editorial, ha publicat nou llibres i actualment col·labora amb diverses editorials en més de cinquanta publicacions. A més, ha participat en exposicions a nivell mundial, com ICP al Museu Burke de Washington, WPGA, Awards Pollux al Palace de Glace de Buenos Aires, Boscos d’Espanya, Biodiversitat, The Worldwide Photography Gala Awards, Boscos del món, Aire i Aigua en el Retiro de Madrid i als Jardins de l’Alhambra de Granada. En paraules de Sánchez, la fotografia guardonada “mostra un lloc únic a la ciutat de Madrid, un edifici que destaca per la seva il·luminació natural i grans espais”. A més, afegeix: “amb la instantània vull representar una biblioteca de somnis. Mostra el reflex en la imatge com si fos un mirall donant sensació de ser una fotografia onírica, gairebé irreal. És com un llibre que també ens fa somiar “.

El lliurament de premis tindrà lloc el 27 d’abril de 2017 a l’hotel Eurostars Madrid Tower 5 *. Durant l’acte, s’inaugurarà una exposició amb les obres guanyadores del V Premi Eurostars Madrid Tower de Fotografia “Madrid literari”. Les fotografies guardonades durant el certamen viatjaran per Madrid en una exposició itinerant que visitarà diversos dels hotels de la cadena. Un cop finalitzada, les fotografies podran ser integrades en la decoració de les habitacions de l’establiment.

El V Premi Eurostars Madrid Tower de Fotografia s’emmarca en una decidida aposta de Grup Hotusa i la seva cadena Eurostars Hotels per oferir tots els seus canals com a mitjà de suport, coneixement i difusió de la cultura mitjançant l’organització i convocatòria de diversos premis i certàmens culturals vinculats amb diferents disciplines com ara la literatura, la fotografia o les ciències audiovisuals. Així mateix, des de fa anys Grup Hotusa desenvolupa el projecte artístic “Eurostars Exposicions”, que ofereix a artistes emergents la possibilitat d’exposar la seva obra en diversos establiments de la cadena, tant a nivell nacional com internacional, el que per a ells representa una perfecta plataforma de promoció i venda.

A la imatge, fotografia guanyadora.

