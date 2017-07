Javier Martínez guanya el concurs DKV Fresh Art

Javier Martínez García, estudiant de Madrid, s’ha proclamat guanyador de la novena edició del concurs d’art jove DKV Fresh Art, amb l’obra Producte disponible, en la categoria pintura. Aquest primer premi està dotat amb una beca de 3.000 euros que el jove artista podrà invertir en material o formació. Darío López Martínez de València ha rebut el segon premi pel treball Em semblaria violent titular l’obra i rebrà una beca d’estudis valorada en 2.000 euros, mentre que Anna Meléndez Morales de Girona ha estat tercera amb Consumits a l’instant, i s’ha adjudicat un premi de 1.000 euros. Es destinaran, a més, altres 1.000 euros a cada un dels centres educatius dels guanyadors per invertir en material o activitats de formació.

L’edició d’enguany del campus DKV Fresh Art també ha inclòs tres mencions especials: Guillem Pujol Crespo per l’escultura 1 = 0, Juan Pablo Bracho Salas en la categoria grafiti per Introspection, i Alicia Del Pino Dolz pel vídeo The house of Mirth.

A més dels guanyadors, altres nou finalistes del concurs varen participar en el Campus DKV Fresh Art a la Universitat Politècnica de València (UPV), entre el 26 i el 30 de juny, on varen realitzar tallers amb qualificats experts en art. Els guanyadors d’aquesta edició han estat escollits per un jurat format per especialistes en art que han valorat les 12 obres realitzades durant el campus.

En aquesta edició del concurs DKV Fresh Art, els dotze estudiants becats han estat elegits entre els més de 1.000 participants que han presentat 1.500 obres. Tres d’ells són de Catalunya, altres tres, de la Comunitat de Madrid i dos més, de la Comunitat Valenciana. A més, Illes Balears, Andalusia, el País Basc i Múrcia han comptat cadascuna amb un becat.

Un campus per aprendre i compartir

El Campus DKV Fresh Art va tenir lloc a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València (UPV) a càrrec de professors especialistes en disciplines artístiques com el dibuix, la pintura, l’escultura, la fotografia, el videoart o la pintura urbana i que han ensenyat als joves les tècniques que fan servir els grans artistes.

Al llarg dels dies que ha durat el campus, els joves han assistit a tallers i classes teòriques i han visitat l’Ivam i el Muvim. A més, han treballat en l’obra que van presentar al jurat l’últim dia i que ha servit per elegir els guanyadors d’aquesta edició.

Durant els tallers els participants han rebut el suport de professionals en cadascuna de les seves disciplines com Pepe Romero a les classes teòriques i com a guia en les visites a l’Ivam i al Muvim; Salomé Cuesta en la disciplina de videoart; Sara Vilar, en la d’escultura; Joan Canals en la de pintura urbana; Ana Teresa Ortega en fotografia; Chema López en pintura, i Antonio Alcaraz en la disciplina de dibuix.

A les imatges, a dalt, l’obra guanyadora. A sota, els finalistes i Luis Framis, responsable del programa Artèria DKV entregant el primer premi a Javier Martínez.







Etiquetes: Artèria DKV · DKV Fresh 2017 · Javier Martínez García