“Javier del Arco: Mestre del Motor” al Museu Oímpic i de l’Esport

La Fundació Barcelona Olímpica presenta al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch l’exposició Javier del Arco: Mestre del Motor. La mostra es podrà visitar del 12 de gener (19 h) fins al 24 d’abril del 2017. Javier del Arco de Izco va néixer a Barcelona l’any 1946. Aficionat, des de ben petit, al món de l’automobilisme, es va llicenciar primer en enginyeria industrial (1970) i després en ciències de la informació (1979). Va saber convertir la seva passió en la seva professió i amb el temps esdevindria un dels màxims referents del periodisme del motor al nostre país.Entre els anys 1969 i 1994 va cobrir 185 premis de F1, a més a més de curses de tot tipus, i va col·laborar en diversos mitjans de comunicació, com ara premsa, ràdio i televisió, dirigint revistes especialitzades, com ara Fórmula, Motor Auto i 4Tiempos. Va ser membre de la Fédération Internationale du Sport Automobile (FISA) i el primer periodista espanyol que va ingressar a la International Racing Press Association (IRPA), l’any 1973.No obstant, les obres per les quals sempre serà recordat són els dos volums que va escriure sobre la història del circuit de Montjuïc: 40 Años de Historia del Automovilismo en el Circuito de Montjuïc i 55 Años de Historia del Motociclismo en el Circuito de Montjuïc, publicats pel RACC i la Fundació Can Costa, els anys 2000 i 2004, respectivament.Javier del Arco va morir l’any 2013 a conseqüència de la malaltia de Parkinson, amb la qual feia molt temps que convivia. Una part important del seu llegat va ser donat a la Fundació Barcelona Olímpica, que amb aquesta exposició vol retre-li un sentit homenatge amb el 70è aniversari del seu naixement.

Etiquetes: Javier del Arco · Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch