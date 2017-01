Jaume Sans, la seducció de les avantguardes, a Ca l’Arenas

Jaume Sans (1914-1987), la seducció de les avantguardes, es pot visitar a Ca l’Arenas, Centre d’Art del Museu de Mataró, des del 18 de novembre del 2016 fins al 12 de febrer del 2017.

L’artista Jaume Sans (1914-1987) va néixer a Sitges, i després de viure a diverses localitats va establir-se a Cabrera de Mar els darrers trenta anys de la seva vida. Personatge inquiet, polièdric i difícil d’encasellar, es coneix sobretot per la vinculació a grups avantguardistes com l’Amic de les Arts, ADLAN (Amics de l’Art Nou) o el Club 49 i per la participació en dues mostres col·lectives que han esdevingut fites històriques del surrealisme català: Tres escultors (1935) i l’Exposició logicofobista (1936).

Amb aquesta exposició sobre Jaume Sans s’aborda –per primera vegada i de manera integral– tota la seva trajectòria, que ve marcada per una constant investigació formal i un afany creatiu que també es tradueix en altres disciplines: arquitectura, interiorisme, disseny…