Jan Matthews a la Galeria Magda Bellotti

Jan Matthews presenta Afterplan a la Galeria Magda Bellotti, Fúcar, 22 de Madrid, primera exposició individual en aquest espai que es podrà visitar del 23 de març al 13 maig 2017.

Afterplan (Instal·lació composta per objectes diversos, dibuix i so) és un projecte que busca jugar amb la forma de percebre la funció dels elements amb els quals treballa. Per a això s’han construït diversos aparells d’utilització molt comú dins de l’àmbit artístic (com una caixa de llum o un altaveu) la finalitat original ha estat servir de referència per a la creació d’una sèrie de dibuixos geomètrics que els representen a manera de falsos plans.

Cada un dels elements guarda una utilitat pràctica que es veu relegada a un segon pla mentre romanguin en conjunt, però que torna a adquirir un caràcter principal al separar-se. Al final, es genera una paradoxa en la qual la pèrdua del seu sentit original és el que li concedeix un sentit real.

A la imatge, cartell d'”Afterplan”.

Etiquetes: Galeria Magda Bellotti · Jan Matthews