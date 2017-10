Jacques Léonard a la Galeria Marc Domènech: Imatges de l’exili

La Galeria Marc Domènech, passatge Mercader 12 de Barcelona, presenta del 20 d’octubre al 30 de novembre la mostra individual del fotògraf Jacques Léonard Évadés. 29 décembre 1943.

El treball documental que Jacques Léonard (París, 1909 – l’Escala, 1994) va realitzar al desembre de 1943 per narrar el pas per Espanya de milers de joves francesos que tractaven de fugir del feixisme per incorporar-se a files al Nord de Àfrica i un dels poquíssims testimonis gràfics que hi ha d’aquest moment històric. Concretament es tracta d’un conjunt de fotografies d’un comboi de refugiats, majoritàriament francesos, que van arribar de diferents punts de la geografia espanyola per embarcar a Màlaga en direcció a l’Àfrica i a la llibertat, el 29 de desembre de 1943.

“Jacques Léonard va deixar constància amb les seves fotografies (…) de l’estada a la plaça de braus de Màlaga d’un nombrós grup de joves que esperaven l’ordre per abandonar Espanya. (…) Aquest grup havia de marxar el 26 de desembre de 1943, l’endemà de Nadal, i que, per circumstàncies no aclarides, la sortida es va ajornar fins al dia 29, la qual cosa va allargar l’espera dels que s’amuntegaven en aquell allotjament improvisat. (…) Les fotografies de Léonard mostren els nois lluint una targeta d’identificació en què consten el seu nom i els cognoms, i representen una font de primer ordre per il·lustrar la partida de refugiats des de ports espanyols. Probablement es tracta de l’únic material gràfic conegut fins ara d’aquest episodi històric que, durant dècades, s’havia mantingut en l’oblit a Espanya. (…) Pocs imaginaven llavors que els ports espanyols havien facilitat l’enrolament de milers de joves a l’exèrcit aliat.” (Josep Calvet).

A la imatge, fotografia de Jacques Léonard.

Etiquetes: Galeria Marc Domènech · Jacques Leonard