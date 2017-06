Ja és possible dormir amb una “rockstar”

Mondo Galeria i Daurat Eivissa Suites, Platja d’en Bossa a Eivissa, presenten del 27 de juny al 27 de setembre Sleeeping with Rockstars, una exposició que recull catorze fotografies originals dels cantants i bandes que donen nom a les habitacions de l’hotel amb els seus discos d’or més recordats.

La càmera de fotos i la guitarra han estat agermanades des dels inicis del rock and roll. No es pot entendre la història de la cultura que va revolucionar el segle XX sense les inoblidables fotografies que es van prendre dels Beatles, Bon Dylan, Elvis Presley o els Rolling Stones. Aquesta relació cobra força amb la proposta que han preparat Daurat Eivissa Suites i Mondo Galeria per a l’estiu de 2017. L’hotel eivissenc, un temple consagrat al rock, es convertirà en una galeria d’art al penjar en cadascuna de les seves suites una imatge original de les catorze llegendes de la música que van gravar els discos d’or que donen nom a les inimitables Daurat Eivissa Suites

Diego Alonso, director de Mondo Galeria, un espai artístic referent a la ciutat de Madrid, ha estat l’encarregat d’escollir les icòniques instantànies, obres mestres captades per la mirada de set fotògrafs entre els quals es encuentranTerry O’Neill, Alfred Wertheimer o Juan Pérez-Fajardo. Els clients que s’allotgin en Daurat Eivissa Suites podran gaudir de la companyia silenciosa de David Bowie, els Beach Boys, Bruce Springsteen, Joan Jett, Blondie o Loquillo a través de les fotografies que afegiran un atractiu més a l’acurada decoració creada per l’estudi Ilmiodesign. Tampoc faltarà a la cita Julio Iglesias, qui té una suite dedicada a l’hotel eivissenc gràcies a “Sóc un truà, sóc un senyor”, un dels LP ‘s més corejats de la història musical. A més, els amants del rock que dormin en l’establiment de Platja d’en Bossa podran comprar també les fotografies i portar-se a casa un trosset de la història de la música.

“Aquesta nova experiència va sorgir d’una trobada amb Diego Calvo, soci de Daurat Eivissa Suites. Pensem que la imatge dels músics homenatjats a cada suite podria afegir a l’experiència que s’ofereix en cada habitació amb els vinils a 45rpm, els seus neveres Marshall o els seus dutxes en què pots cantar sentint-te Elvis … Per a això era necessari fer-ho amb estil, convidant a fotògrafs que en si mateixos són icones tan importants com els mateixos músics … “, explica Diego Alonso.

Juan Pérez-Fajardo, referència fotogràfica indiscutible en el rock espanyol i internacional, serà present. “Per a mi és un honor veure dues de les meves fotografies exposades en un hotel com Daurat, que homenatja d’una forma tan brillant als artistes que sempre m’han apassionat. El meu somni de xaval era tenir la meva pròpia banda i emular als meus ídols, però amb el temps vaig descobrir que realment tenia talent per a la fotografia i no per la música. amb la meva càmera he pogut viure el dia a dia de moltíssimes gires. És una gran responsabilitat i una alegria al mateix temps que moltes bandes confiïn en mi perquè creu la seva imatge. Jo tracte que les fotografies que els faig sonin, i transmetin a qui les vegi la música que ells composen “, explica Fajardo.

El fotògraf madrileny penjarà de les parets de l’establiment de Concept Hotel Group dues imatges de Kiss i Iggy Pop, que decoraran les suites consagrades a dos àlbums que van arrasar en el seu moment: “I was made for lovin ‘you” i “Lust for Life” .

A la imatge, Debbie Harry, fotografia de Gijsbert Ghannekroot, cortesia de Mondo Galeria.

Etiquetes: Daurat Eivissa Suites · Mondo Galeria