J.V.Foix: Pobles lliures, dins un estat lliure…

d’estructura d’Estat en sentit federal que, en reconèixer la llibertat dels pobles que integren Iugoslàvia, faciliti la realització d’una superior unitat estatal. Cal recordar que Korotxetx, que va ésser ministre en el primer gabinet del general Ziokovitx, havia estat centralista, però «l’experiència l’ha convençut que el progrés dels pobles croaci i eslovè només serà efectiu si se sostreuen a l’hegemonia sèrbia».

Per a nosaltres, la conseqüència més important és que la persecució dels caps eslovens «no és sinó el començament d’una sèrie de mesures preses contra les personalitats polítiques eminents que s’adhereixen al programa federalista». Una altra de molt important, en tant que prova de nou que les experiències sofertes pels altres pobles no alliçonen els Estats víctimes d’una dictadura sense ideal concret ni masses addictes: a Iugoslàvia, demòcrates republicans, federalistes, socialistes de totes les tendències i catòlics han hagut d’establir un front.

No cal pas fer el joc de França ni el d’Itàlia: darrerament, el rei Alexandre I, en un interviu aparegut al «Petit Parisien», i Mussolini en un altre publicat a «News Chronicle», de Londres, mostraven «llur» sorpresa per les inquietuds respectives de llurs països. «Iugoslàvia no demana res, no reclama res, no amenaça ningú. Allarga només la mà…», diu el rei iugoslau. «El nostre únic desig és de guardar bones relacions amb Iugoslàvia. La seva situació interior no és bona. Passi el que passi, però, aquest problema no pertorbarà la vida d’Europa: no tenim cap intenció bel·licosa», ha dit, mentó ferreny, el dictador italià.

Però uns i altres, nacionalistes serbis i imperialistet italians, juguen damunt la mateixa pista: aquells, en exagerar el perill italià pretenent d’esporuguir els patriotes croats, eslovens i bosnians i que, sota el pretext de la «unió sagrada davant l’enemic comú», abandonin llur federalisme a favor de la Sèrbia hegemònica; els italians compten afavorir-se amb els corrents autonomistes per afeblir l’Estat antagònic.

El front serbo-croat-eslovè només serà possible si els servis abandonen llur rígid criteri centralista. Com ha dit un escriptor iugoslòfil anglès, partidari del federalisme pertot on les pàtries vives pugnen per la llibertat, cal recordar als centralistes governamentals de Sèrbia que la lluita en comú es va fer «per ésser pobles lliures en un Estat lliure i no nacions sotmeses a un Estat policiesc».

Algú acusa França d’afavorir, en les seves nacions aliades, el sistema unitari. Dubtem que sigui, en els Estats plurinacionals, el més eficaç. Recordem que no fa gaires dies l’òrgan de Daladier, «La République», va publicar un article de Jean Mars —La tragèdia iugoslava— on reconeixia la difícil situació del règim dictatorial serbi. Aquest número del diari de Daladier no va poder entrar a Iugoslàvia. El cap actual del Govern francès ha «experimentat», doncs, els efectes de la intolerància d’Alexandre I.