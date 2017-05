J.V.Foix: Llull, campió universal de la unitat

Per commemorar que aquest 2017 es compleixen 30 anys de la mort de J. V. Foix, la Fundació publica setmanalment un article dels que es van recollir al llibre Els lloms transparents, apareguts entre 1931 i 1936 al diari La Publicitat, del qual Foix era director literari.

Llull, campió universal de la unitat

És sempre més agradable la coincidència que la dissensió. En les diverses conferències i en quasi tots els articles donades i escrits en ocasió del setè centenari de la naixença de Llull hom ha insistit, potser com a tema únic, a remarcar les dues «inspiracions» bàsiques de la vida d’apostolat del gran mediterrani: la passió de coneixença i la passió d’unitat. En l’estudi que el doctor J. H. Probst dedica, sota el títol que emprem avui, a Llull, en el fascicle de més de cinc-centes pàgines Miscel·lània lul·liana, que acaba d’editar «Estudis Franciscans», aquestes dues passions són efectivament reconegudes com les dues deus que van nodrir el pensament, l’obra i l’acció del nostre filòsof.

El doctor Probst examina, diu ell, Ramon Llull, no ja com a filòsof català i franciscà, això és, com una valor local i confessional, ans com a pensador i escriptor d’abast universal, «fill espiritual de la tradició única». Això explica, segons Probst, el lloc privilegiat que va ocupar Llull en la civilització de l’Edat Mitjana.

Hi ha una error evident propagada adesiara desfavorable a l’anomenada de Llull: aquella per la qual és presentat com un ocultista, un fervorós de l’alquímia, un excèntric, un delerós de l’estrany i del rar, un —permeteu la dita— «surrealista», segons la versió parisenca del mot, del segle tretzè. Però —i Probst ho recorda, puix que els veritables lul·lians ho han confirmat— hi ha autors anònims que s’han protegit amb el nom de Llull, que han estrafet la figura del primer escriptor en llengua catalana, tot exagerant la interpretació que alguns doctes indoctes contemporanis donaven a la seva doctrina, a les seves recerques i al seu apostolat. Hi ha un pseudo-Llull, com hi ha sempre un «pseudo» creat per la ignorància del nombre, que amb el temps esdevé un «anti». Simultàniament a Llull va aparèixer, desfigurant el seu pensament, el pseudo-Llull. Al capdavall, l’anti-Llull. Com el pseudo-Goethe és l’anti- Goethe. El Llull veritable, pare de la llengua, de la poesia i de la filosofia autòctones, va ésser —com recorda Probst— un escolàstic independent, poeta tendencialment místic original, precursor dels missioners, vulgaritzador del saber en llengua romana, campió de la unitat en tots els plans, el polític de la universalitat.

A parer d’alguns —i jo, modestament, m’hi compto—, Llull va ésser un polític i un precursor: tot allò que nosaltres considerem com a motivacions propulsores del moviment català modem, Llull ho va representar al segle tretzè: política de l’Universal, Realisme, filosofia de la Unitat.