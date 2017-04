J.V. Foix: Literatura i política (III)

Deia en el meu article anterior que tant la posició dels escriptors francesos que es defineixen com a dretistes —feixistes socials— com la dels altres escriptors adherits a la marxista Associació d’Escriptors i d’Artistes Revolucionaris és sincera. Allò que alguns es pregunten amb tristesa evident és si la solució pragmàtica amb què resolen llur inquietud, en alguns d’ells exclusivament fisiològica, no és més que una sortida còmoda a llur descoratjament davant els conflictes espirituals, permanents, i de la raó humana davant els problemes eterns. Vull dir que en l’ingrés a les formes polítiques i socials de l’absolutisme modern —blanc o vermell— hi ha, tot i semblar una paradoxa si admetem els sacrificis que comporta tota estabilització revolucionària, una urgència malaltissa, degradada, de confort.

No pas en tots: hi ha el qui vol prolongar el seu estat d’inquietud a través d’una situació revolucionària; el qui, coratjós, cerca, en un règim futur, una suma major de justícia; el qui fretura una activitat terrestre per a viure a causa d’una deficient fortitud espiritual; el qui cerca adelerat, per esbonisme o per neurosi, el nou. Recordem, entre aquests darrers, els qui oscil·len entre dos extrems: adés són feixistes i l’endemà s’adhereixen a Moscou; adés dubtaven entre la pederàstia i el confessionari. Tanta de diversitat provoca, a la fi, bigarraments pintorescs en un mateix clos ideològic. En tots ells, però, la noció d’absolut és substituïda per les mil temptacions del relativisme positivista. Ja no es deleixen per la veritat, sinó per una remota i boirosa aproximació.

Tots sabem que és més còmode d’abandonar-se a una rígida dogmàtica política que malfiar-se, davant els interessos de l’esperit, de totes. Dic, és clar, abandonar-se això és, lliurar-se a la voluntat d’un altre, tot fent abstracció de la pròpia voluntat. Puix que, i crec exposar un parer que he compartit sempre, no he dubtat mai que l’individu, com a ciutadà, es deu políticament i socialment al país i a l’època, al seu país i a la seva època, fins allà on el compromís que comporta aquest deure no perjudica els principis que són la motivació essencial, jo diria única, de l’escriptor. Aquell abandó, doncs, la no-resistència a una concreció política o social futura o immediata perquè la creiem fatal, aquella comoditat, tot i les incomoditats parcials o locals o temporals, no és pas l’expressió més correcta de l’activitat de l’escriptor fidel als mateixos principis. I entre els abandonistes per interès o per fatalisme i els qui s’enfervoreixen davant el fet humà concret i revelador, o davant la veritable realitat que és l’absolut amb tots els seus misteris, la tria no ha d’ésser, per a un escriptor, dubtosa.

L’adhesió a una causa sempre hauria d’ésser condicionada. El perill més gran per a l’inquiet és de substituir, sense algunes reserves essencials que en rigor ja fan impossible la