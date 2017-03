J.V. Foix: Literatura i política (I)

Per commemorar que aquest 2017 es compleixen 30 anys de la mort de J. V. Foix, la Fundació publica setmanalment un article dels que es van recollir al llibre Els lloms transparents, apareguts entre 1931 i 1936 al diari La Publicitat, del qual Foix era director literari.

Literatura i política (I)

Prou us haureu adonat del llarg debat: fa anys que dura —a França i a Anglaterra (a la mateixa Itàlia i, amb un fons tràgic a la URSS i a Alemanya). S’ha establert entre escriptors contemplatius, escèptics o idealistes i activistes. (Entre els partidaris de considerar el món des del punt de vista de Sírius i els altres; entre els qui se situen davant els fets com uns espectadors, com uns cronistes de l’etern —com uns turistes— i els altres, «polítics».) Contempladors i activistes tenen llurs seguidors; cadascun d’aquests estols té els seus grups diferenciats que assenyalen la presència d’activitats matisades: cínics i socràtics. A França, l’activisme polític incorpora a l’esquerra vermella i a la destra blanca —o blava— els noms més destacats de la jove i de la vella literatura. La guerra civil, si els esdeveniments exteriors no l’eviten, tindrà aviat entre els capdavanters els noms més cotitzats de la literatura. En aquests darrers temps, la violència verbal eixampla els seus límits a les columnes dels setmanaris i quinzenals fins ara moderadament independents. La veu dels qui clamen per la independència de l’escriptor, millor, per la permanència dels intel·lectuals en un camp neutral —que no és pas tampoc cap zona de seguretat— és ofegada per mil punys violents, i els justs, ara com adés, són afrontats.