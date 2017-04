J.V. Foix: De l’escriptor davant la societat present

De l’escriptor davant la societat present

És, qui ho negaria?, un senyal del temps que el mateix dia que publicava les meves consideracions, de fet comunes, sobre les relacions entre el literat i la política, un escriptor francès jove i assenyalat, Thierry Maulnier, signés un article on posava, gairebé amb mots i amb noms idèntics, el mateix problema. Si jo titulava les meves notes Literatura i Política, ell Literatura i Societat. I partia del mateix fet: els escriptors francesos d’avui —i jo dic els anglesos i els espanyols i, a la manera llur, els alemanys i els russos— han esdevingut escriptors polítics. Els uns s’han decantat a favor del Feixisme (Thierry Maulnier diu Nacionalisme), els altres pel Comunisme. Jo dubtava, i dubto, que des d’un pla polític sobirà pugui defensar hom la causa de l’esperit. Thierry Maulnier remarca que cap dels seus col·legues inscrits al periodisme polític de combat no creu desertar-la. Ans bé: creu servir-la. Jo penso que la Llibertat, el Dret i la Justícia cal defensar-los dins i enfront de tots els règims. Alguns, fleumes o capciosos, sostenen que només un règim, aquell per al qual van les seves preferències, pot avaforir la pràctica d’aquells principis. No cal, però, ésser gaire primmirat per a adonar-se que, sota el nacionalisme, la llibertat, el dret i la justícia esdevenen nacionals. Hi ha la llibertat nacional, el dret nacional i la justícia nacional en oposició a les altres llibertats, etc., nacionals. Sota el comunisme sovietista no hi ha més dret, ni llibertat, ni ustícia que els anomenats proletaris. (Per bé que a Rússia esdevinguin, de mica en mica, nacionals. O nacionalistes, malgrat els principis, sota Stalin.) Vegeu què són el Dret, la Llibertat i la Justícia, com a principis essencials a l’Alemanya d’ara!

Thierry Maulnier atribueix la decisió perillosa de tants de noms destacats al fet que la societat temporal d’avui no assegura la permanència ni la seguretat dels bens espirituals que mantenen a l’escriptor la seva raó d’ésser. És a dir: que la societat contemporània no proporciona condicions de vida intel·lectual propícies a la causa de l’esperit. «Una dissociació bastant subtil ha separat la literatura, i amb ella la intel·ligència, d’un cos d’institucions i de forces socials on no troba ni objectes dignes d’ella, ni recursos favorables al seu desenrotllament normal.» Cita de la «Revue du xx Siècle» un article de Jean Loing segons el qual durant aquest segle l’Estat, la societat i els artistes resten separats. La societat, diu Loing, hi perd, però els artistes no hi guanyen res, puix que, aïllats o en grups, sofreixen, dubten, privats d’un ajut i d’una amistat que els permeten d’anar còmodament més lluny. La posició, doncs, de l’escriptor era, com deia divendres passat des d’aquesta mateixa secció, de desconfiança davant la societat present, i de resistència.