J.B. Cendrós i el celler de Can Roca al Palau Robert

El Palau Robert de Barcelona recorda el mecenatge i l’activisme de J.B. Cendrós a favor de la cultura catalana en una exposició que va inaugurar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el dia 19 de desembre i que es podrà visitar fins al 30 d’abril del 2017. L’exposició Cendrós, un empresari d’acció!, que té com a comissaris el periodista i escriptor Genís Sinca i la promotora cultural Laura Cendrós, l’organitza la Generalitat de Catalunya. L’exposició és un recorregut exhaustiu per la vida i l’obra de Joan Baptista Cendrós i Carbonell (Barcelona 1916-1986), l’industrial que no tan sols va provocar una revolució en el món de la cosmètica masculina amb l’aftershave Floïd, sinó que va convertir-se en un dels mecenes més originals del segle XX a Catalunya. J.B. Cendrós, un dels cinc empresaris fundadors d’Òmnium Cultural (1961), va ser l’ideòleg del premi Sant Jordi (1959) i va sacsejar el món editorial en repatriar les Edicions Proa (1964). L’exposició se centra en un seguit d’accions, algunes de les quals summament vistoses en la difícil conjuntura de la dictadura franquista. El relat expositiu s’estructura en sis àmbits temàtics: La revolució del Floïd, A tot vent, 007 Llicència per editar, Un país normal, Honora els poetes i D’ofici: mecenes.

El Palau Robert també dedica una exposició al restaurant El Celler de Can Roca, fins al 23 d’abril del 2017, per explicar el procés creatiu i la sòlida trajectòria del restaurant dels Germans Roca, que ha arribat a convertir-se en el millor del món.

El Celler de Can Roca, de la Terra a la Lluna és una mostra que organitza la Generalitat de Catalunya, amb el suport d’El Celler, en reconeixement al projecte del germans Roca com a referent gastronòmic internacional.

La Lluna, concepte que apareix en el títol de l’exposició, representa un somni reeixit, després de 30 anys de recerca de l’excel·lència des de Taialà, un barri als afores de Girona. El Celler de Can Roca es va inaugurar el 1986, sota l’impuls d’en Joan i en Josep; en Jordi s’incorporava al projecte l’any 2000. El Celler va ser considerat el 2013 i el 2015 el millor restaurant del món, segons la revista Restaurant Magazine. L’exposició presenta sis àmbits: Memòria d’un bar, Formació, De la Terra a la Lluna, Calidoscopi, Experiència total i Memento Mori.

A les imatges, a dalt, Joan B. Cendrós rebent a l’aeroport de Barcelona Josep Carner l’any 1970. A sota, Restaurant Can Roca. Els germans i la iaia.





