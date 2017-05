IX Premi LABjoven_Los Bragales, a l’artista Jacobo Bugarín

LABoral Centre d’Art i Creació Industrial ha fallat el IX Premi LABjoven_Los Bragales a favor de l’artista d’ascendència asturiana Jacobo Bugarín. El projecte guanyador, Del arte más que del frío, té com a idea central la democratització del saber en l’era de la informació.

Segons Bugarín, actualment ens trobem en un procés de canvi en què els avenços tecnològics faciliten la democratització del saber i alhora exigeixen a les institucions un canvi en les relacions de poder existents.

Internet ha suposat una expansió ràpida del coneixement però també una fragmentació i, especialment, un canvi en les maneres d’accés a la informació. D’una banda, es trenquen les fronteres del monopoli del coneixement, mentre que sorgeixen noves forces per restringir-lo: la ingent quantitat d’informació ens impedeix gaudir d’una visió de conjunt; alguns règims polítics, pretenen controlar o censurar la xarxa; les patents i la propietat intel·lectual limiten alhora que protegeixen l’accés a certs sectors del saber, especialment quan és únicament entès com una recompensa econòmica. Com a conseqüència, en l’era d’internet, els museus i centres d’art han de plantejar noves estratègies i estructures a l’hora de produir, gestionar i distribuir el coneixement.

Per investigar sobre totes aquestes qüestions Del arte más que del frío analitza el sistema de relacions del propi centre d’art i crea una nova estructura que proposa la ruptura de la idea de distància (i per tant de contemplació). A través d’àudio, vídeo, fotografies, objectes, estructures de fusta i documentació la instal·lació vol qüestionar la realitat al voltant de l’espai real, físic, afectiu i virtual de LABoral en base a nous paràmetres de reassignació de funcions. Després de dos mesos de residència a LABoral durant l’estiu, el resultat es presentarà al públic a finals de setembre.

El projecte ha estat seleccionat per Jaime Sordo, President de l’Associació de Col·leccionistes Privats d’Art Contemporani 9915 i propietari de la col·lecció Els Bragales; Benjamin Weil, Director Artístic del Centre Botín; Alicia Ventura, directora de Gestió Arte Ventura de València i Assessora de la Col·lecció DKV Assegurances Mèdiques; Pilar Lafita, directora de Programes de la Fundació Municipal de Cultura, Educació i Universitat Popular de Gijón; i Karin Ohlenschläger, Directora Artística de Laboral Centre d’Art i Creació Industrial. El jurat ha valorat “la base conceptual i la formalització d’un projecte pertinent en el moment present en què les institucions museístiques passen per una crisi d’identitat. A més de l’interès de la proposta aquesta elecció respon a la finalitat de la Beca que busca donar suport a artistes joves en els seus començaments professionals “.