Mariana Cook, primera exposició individual a Espanya

Ivorypress Lifeline, c/ Comandant Zorita 48 de Madrid presenta a partir del 30 de maig i fins el 15 de juliol de 2017 la primera exposició individual a Espanya de la fotògrafa nord-americana Mariana Cook (Nova York, 1955), que també formarà part del Festival Off d’PHotoEspaña.

L’exposició mostra quaranta fotografies seleccionades entre els centenars d’imatges que va realitzar l’artista entre 1999 i 2015 com a part de la seva sèrie Close at Hand, per a la qual va prendre una fotografia cada dia d’objectes, formes o abstraccions de la llum que li resultaven commovedores. Cook treballa exclusivament amb una càmera de mig format, amb la qual fa fotografies en blanc i negre que revela ella mateixa.

Encara que Cook és més coneguda pels seus retrats, l’obra exposada representa la seva silenciosa contemplació de la matèria i l’essència. La majoria de les fotografies seleccionades per a aquesta exposició van ser realitzades durant els últims deu dies de vida de la mare de l’artista. Crida l’atenció que moltes d’aquestes imatges són abstraccions de llum. Cook explica que “La llum és el que m’inspira a l’hora de fer fotografies i és per al que viu. La llum representa la vida “. Holding Hands plasma l’última vegada que l’artista va agafar de la mà a la seva mare.

Juntament amb l’exposició, Ivorypress ha publicat un llibre epònim que conté totes les obres presentades a l’exposició a més d’una introducció de la poeta Jorie Graham, reconeguda mundialment.

Mariana Cook és una fotògrafa artística les fotografies formen part de nombroses col·leccions, entre elles les del Metropolitan Museum of Art i el Museum of Modern Art a Nova York; el Victoria and Albert Museum a Londres; la Bibliothèque Nationale de París; el J. Paul Getty Museum a Los Angeles i la National Portrait Gallery a Washington D.C., entre d’altres. Cook utilitza pel·lícula en blanc i negre per a produir les seves impressions en gelatinobromur de plata. Va ser l’última protegida del fotògraf de paisatges nord-americà Ansel Adams.

A la imatge, “Barbara’s Pears”, 1999 © Mariana Cook.

