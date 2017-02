Iván Argote guanya el X Premi Illy SustainArt a ARCOmadrid 2017

annaïs miró

L’artista colombià Iván Argote (Bogtà, 1983) guanya el desè Premi Illy a ARCOmadrid 2017. El jurat ha reconegut el seu projecte Is this tomorrow per la seva deconstrucció amb humor de la realitat política, social i històrica del món globalitzat. Representat per ADN galeria, i reconegut amb 15.000 per l’empresa Illy Cafè, el jurat format per Ferrán Barenblit, director del MACBA, Patrick Charpenel, comissari independent de Mèxic i Carlo Bach, director artístic de illycaffè, ho han tingut clar per unanimitat. El Premi illy SustainArt va néixer fa deu anys amb l’objectiu de difondre l’enfocament de la companyia cap al creixement sostenible a la comunitat artística internacional, oferint oportunitats de visibilitat i intercanvi dins del mercat d’artistes procedents de països productors de cafè. Les obres d’Iván Argote estan dotades d’un gran simbolisme polític, històric i artístic. Argote es qüestiona, amb humor i estil, a través de la descomposició del joc de llenguatges i visuals amb símbols, fotografies, escultures, revistes, publicacions estatals, la visió i les diverses perspectives de les relacions post colonials entre una Llatinoamèrica que encara busca el seu lloc en el món globalitzat i Europa. A la seva obra Is this tomorrow, exposada a la Galeria ADN de Barcelona, disloca estructures aparentment estables com el ferro amb la fragilitat del paper perforat d’imatges i la informació del mercat capitalista subjectades per imants que el sostenen però que no el fixen i permeten que canviï de posició. Així com artistes com ara l’anglès Stephen Willats, encarant-se a la dificultat de conviure en un context urbà, Iván Argote és un activista del contacte i de la relació. Posa a escena la solitud més patètica, la seva i la d’altres, per tal de trencar-la després i recrear aquells primers vincles.

