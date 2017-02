IV Art Photo BCN a la Fundació Enrique Miralles

Fins al 3 de març s’obre la convocatòria per a fotògrafs per als visionaments i galeries per a la fira que conformarà els continguts de la quarta edició d’Art Photo Bcn. Com a novetats cal presentar la nova seu que serà la Fundació Enrique Miralles i noves dates, del 5 al 7 maig 2017. La sessió de visionaments tindrà lloc el 6 de maig del 2017.Els premis són:

Premi Art Photo BCN: Imatge i espai d’exposició a la pròxima edició del festival Art Photo Bcn 2018, Premi CFD: Exhibició. Premi Centre Cívic Pati Llimona: Exhibició. Premi Efti: Beca de formació en EFTI. Centre Internacional de Fotografia i Cinema. Madrid. Còpies Wall Award: Producció i exhibició i Premi IDEP: Beca de formació en el Postgrau de Fotografia Artística Contemporània.

Alhora, en l’apartat de fira que tindrà lloc del 5 al 7 de maig, es seleccionaran 15 galeries que exposaran el més nou dels seus projectes.

Etiquetes: Art Photo BCN · Fundació Enrique Miralles