“Itineraris 17. Tres mirades des del tèxtil” a l’Espai Zero, Centre de Documentació i Museu Tèxtil

L’Espai Zero, Centre de Documentació i Museu Tèxtil inaugura el 17 de setembre la mostra Itineraris 17. Tres mirades des del tèxtil amb l’obra de Kima Guitart, Silvia Japkin i Dolors Puigdemont. La mostra romandrà oberta fins al 29 d’octubre de 2017.

Com escriu Pilar Parcerisas: “En l’art de teixir s’aferma la voluntat de transformar la matèria en art i això li confereix un caràcter simbòlic originari que fa proclamar a l’arquitecte Gottfried Semper que una garlanda és el primer exemple d’objecte tèxtil, mentre que “el nus és el símbol tècnic més antic, al mateix temps que és l’expressió de les primeres idees cosmogòniques que s’han fet a la humanitat”.1 D’aquest pensament se’n deriva que el fet de teixir és un dels mètodes que permet accedir a l’assemblatge, al modelatge i també a l’edificació i l’arquitectura. Kima Guitart, Silvia Japkin i Dolors Puigdemont han seguit itineraris molt diferents en la seva trajectòria, però coincideixen en l’ús de les matèries tèxtils, en l’aprofundiment en el tèxtil com a camp per explorar i fer aflorar les emocions, però també com a empremta cultural de diverses civilitzacions de la humanitat. En aquesta proposta que ajunta els itineraris diversos de tres artistes del tèxtil, versos lliures de propostes individuals potents des d’un punt de vista de gènere, hi ha en comú el tractament d’un fet de memòria, que se submergeix en el que és biogràfic o en el que és cultural.”

Etiquetes: Dolors Puigdemont · Kima Guitart · Museo Terrassa · Pilar Parcerisas · Sílvia Japkin