Isaki Lacuesta dirigeix l’espot de la Universitat de Girona

La Universitat de Girona estrena l’espot dirigit pel director de cinema, Isaki Lacuesta, amb l’objectiu de donar a conèixer l’essència de la universitat en una campanya institucional que porta per nom #històriesUdG. El cineasta ha dirigit la seva mirada cap a l’univers UdG, universitat on ell mateix ha impartit docència, i ha realitzat un espot de quatre minuts que retrata el caràcter de la institució a través de les persones que en formen part. El cineasta posa de relleu la proximitat entre professorat i alumnat com a valor diferencial i els vincles que s’estableixen més enllà de les aules, els quals demostren que estudiar a la UdG és un estil de vida. L’espot inclou el testimoni de professors com Xavier Antich, d’estudiants procedents de diferents facultats i d’alumni com el jugador del Girona, Àlex Granell.

L’eix central de la campanya #hitòriesUdG es basa en l’storytelling, un corrent creatiu que aposta per construir una atmosfera i un relat màgics per connectar amb el públic a través de la raó i també de l’emoció. Les #històriesUdG són històries reals que tenen continuïtat en el temps i en altres escenaris perquè en un entorn globalitzat a la UdG tot està connectat. L’espot forma part de l’estratègia comunicativa institucional que també ha dissenyat els canvis en la imatge corporativa, el llançament d’un nou web i la posada en marxa d’una guia d’experts, a més d’un vídeo promocional adreçat específicament al col·lectiu d’estudiants preuniversitaris, estrenat fa uns mesos.

La Universitat de Girona ha apostat per primera vegada per un espot d’autor i ha confiat en Isaki Lacuesta (Girona, 1975), destacat realitzador i guionista que des del seu debut cinematogràfic ha recollit prestigiosos guardons com la Concha de Oro al Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià, quatre premis Gaudí i un Goya. En l’equip de rodatge destaca també la direcció de fotografia a càrrec de Diego Dussuel.

