Irina Bast: la dona, protagonista de la seva obra

séverine grosjean, corresponsal

I l’home va dir: Aquesta vegada sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn!. L’anomenarem dona (Gènesi 2,23). Eva, el primer home i la primera dona és una de les més belles històries d’un vell llibre anomenat “Gènesi” i que significa “l’origen” del món. Aquesta és la idea de la creació. La creació és la llibertat. “La creació d’Eva” és la pedra angular del treball d’Irina Bast, jove artista russa. De fet, la dona és la protagonista de la seva obra. Li fa honor al seu treball explorant el cos de la dona a través de la pintura, el collage o l’escultura. En aquest treball, titulat “tres cares d’Eva” Irina va donar la llum a Eva. Aquesta escultura blanca amb formes sensuals verges emergeix de la matèria. Eva crea una marca de proximitat a la invenció de la imatge de la dona. El projecte de creació d’una dona cridada a exercir un paper que s’origina en la diferència. Representa un símbol de l’alteritat. L’escultura “Esperit d’Eva” és una metàfora, en què s’escapen arrels florits agafant a Eva en una relació amb les dones en la història. Fidel a la simbologia del simbolisme, Irina està interessada en el misteri universal que només pot ser sagrat: el concepte de la religió i de la dona-natura.

Des de sempre, els artistes intenten percebre el misteri que envolta a la dona. De vegades musa i inspiració, de vegades objecte; podem dir que la imatge de la dona s’ha transformat el curs de la història.

En un estil una mica semifiguratiu, Irina ofereix la representació de les dones relacionada amb la història, el misteri o l’inconscient. Desmunta i reconstrueix la bellesa en el seu conjunt. Irina Bast reflecteix la fascinació que la dona, el cos femení ha tingut pels artistes i les seves relacions que ells-mateixos van tenir amb aquestes dones. La seva obra està marcada per figures de dones famoses, musa de grans artistes com les de Modigliani. Darrere de cada home, hi ha una dona. Aquest és el cas en la seva obra titulada “Dalí i Gala”, un treball format a partir de la reutilització de materials de rebuig, com ara retalls de revistes per donar substància a les seves figures històriques. Entre les seves pintures, aquesta sèrie de retrats es converteix en màgia com “Frida Kalho“. Aquestes cares són la reflexió abstracta de la sensació de llibertat que l’artista està tractant de transmetre. Irina representa retrats on el cos de la dona amb traços i colors vibrants atreuen ràpidament l’atenció com “El naixement de Venus”. Estem en contacte amb un Arcimboldo dels temps moderns on les fruites reemplaçades per les retallades de cossos calents, elegants i seductors, sense deixar de ser naturals, s’harmonitzen amb la natura com “Benvolgut Vicent”.

Acompanyada per Marina Nikolskaya, consultora d’art, Irina Bast viatja a través dels segles per explorar la fascinació que la bellesa exerceix en l’home a la recerca pot de la dona perfecta.







