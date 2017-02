Irantzu Lekue, nova artista de la Galeria Vetus Art

annaïs miró

La Galeria Vetus Art, al carrer Hernani, 21, de San Sebastià acull, a partir del 23 de febrer, sis obres de l’artista alavesa Irantzu Lekue, que treballa l’art social i l’art conceptual mitjançant les instal·lacions artístiques, el videoart, la pintura i l’escultura. Ha guanyat el Primer Premi Videotalent de la Fundació Santander, el Primer Premi Memòries fotogràfiques de la Fundació Canal o el Welcome Donostia 2016, entre d’altres. Les seves obres es caracteritzen per la seva tasca de conscienciació social. A partir de diverses tècniques, elabora obres que analitzen la condició de la dona, les injustícies socials, el canvi climàtic, la vida i la mort. Va començar amb obres introspectives que reflectien diversos estadis com el càncer, les crisis d’identitat, la solitud, el bulling, la mort o els abusos sexuals. Després els seus treballs han anat variant cap a una temàtica cada vegada més social, accentuant temes com el gènere, el racisme, la memòria històrica o les injustícies socials i econòmiques. L’art sempre és el mitjà per activar pensaments al voltant de les situacions hegemòniques i injustes en diferents ambients socials.Les obres de Lekue conviden l’espectador a formar-ne part i a poder-hi interactuar, per promoure la reflexió, la participació i l’autocrítica. L’artista realitza accions a l’espai públic amb l’objectiu de provocar alguna mena de reacció, convertint l’espectador en part de la seva obra. La seva praxi artística també l’ha portat als tribunals. Les seves instal·lacions estan caracteritzades per estar formades per reiteracions d’objectes quotidians que es distribueixen per l’espai. Les sis obres que exposarà la Galeria Vetus Art són: Casette (in memoriam), obra en vidre fos; Ghandi llora por injusticia, obra pictòrico-escultòrica; Máscara, obra abstractaa l’oli; Pensamiento único, un arbre sense branques que no creix cap a dalt i cada branca és un embut; Zauria, obra matérico-pictòrica; i Begirada, obra tallada en marbre de Carrara.

Etiquetes: Art social · Galeria Vetus Art · objectes descontextualitzats