Irantzu Lekue conclou el projecte # 10mila Joan Etorrian

L’artista contemporània basca Irantzu Lekue ha posat punt final, amb l’anunciat llançament de l’ampolla GPS dels aprenentatges i desitjos sobre la Capitalitat Cultural Europea DSS2016 al projecte # 10mila Joan Etorrian que conjuminava art i participació ciutadana. La iniciativa va començar el 9 de desembre en un dels municipis més petits de la Guipúscoa, en Orexa i ha passat per Beasain, Idiazabal, Elgeta, Bergara, Tolosa, Azpeitia, Orio, Errenteria, Donostia, Hernani i Irun. Lekue va recollir en tots aquests pobles reflexions i desitjos “en clau de cultura” i els va oferir “una traducció artística” el passat 29 de desembre amb una gran instal·lació artística a Donostia amb què va tancar el programa Ones d’Energia de la Capitalitat Cultural Europea amb una obra d’art conceptual efímera.

Després de realitzar una selecció dels missatges i redactar una carta en què explica en què ha consistit el seu projecte, Lekue ha llançat al mar des de Zumaia una ampolla GPS que podrà ser seguida des de la web www.joanetorrian.com “Quantes vegades ens hem preguntat on acabaria una ampolla que llancem al mar? ¿Si la recollirien a Nova Scotia o al Carib? Serà raptada per algun monstre marí? O arribarà al seu destí?”, S’ha preguntat Lekue recordant la novel·la de Nicholas Sparcks Missatge en una ampolla o les 20000 llegües de viatge submarí de Jules Verne. Lekue ha explicat que “farem la prova. Volem monitoritzar els moviments de l’ampolla dels aprenentatges DSS2016. Tirar-la al mar amb una selecció de missatges i … poder-la seguir a través d’internet”. Un projecte que es tanca amb “la seva part onírica, la seva part constructiva i la seva part artística”.

L’artista contemporània basca ha explicat a més que ha redactat una carta en euskara, castellà i anglès en la qual explica el desenvolupament del projecte en el marc de la Capitalitat Cultural DSS2016. “Parlo de com han participat les persones, del poder de l’art. L’ampolla és en si una metàfora d’aquest poder i, com no, convido a qui la trobi a què es posi en contacte amb mi i expliqui com i on l’ha trobat”

Exposició a Donostia

D’altra banda, Irantzu Lekue ha explicat que després de la instal·lació artística realitzada a Donostia i la bona acceptació que va tenir per part de la ciutadania, portarà cinc de les seves obres a la Galeria Vetus ART de Donosti. Les obres, que podran ser visitades a partir de dijous 16 de febrer. Segons ha explicat l’artista, les obres “escultòriques i matereo-pictòriques han estat exposades en diferents exposicions com ART Madrid, Montehermoso o a Granada”. “Són obres d’estudi, introspectives, que reparen més en l’emocional, en el privat, en l’intern. Obres de petit format comparades amb les meves instal·lacions artístiques urbanes”, ha explicat.

Irantzu Lekue (Vitòria-Gasteiz, 1987) és una artista contemporània i activista cultural. Ha guanyat el premi Videotalentos de la Fundació Santander, el premi Memòries fotogràfiques de la Fundació Canal i el Premi Welcome Donostia.

Treballa especialment el activisme i l’art conceptual a través de les instal·lacions artístiques, el videoart, la pintura i l’escultura. Adaptant la tècnica a la temàtica, qüestiona situacions injustes i convida l’espectador a formar part de l’obra i si pot interactuar amb ella, per promoure la participació, reflexió i l’autocrítica. Per això realitza accions en l’espai públic, per provocar algun tipus de reacció, on l’espectador sigui participi actiu.

Assumeix la pràctica artística com una experiència quotidiana i des dels objectes que es relacionen amb el nostre dia a dia. Per això, les seves últimes obres es componen de reiteracions d’objectes quotidians que es distribueixen a través de l’espai, descontextualitzant l’objecte, resignificant i permetent una infinitat de lectures. La seva última obra permanent ha estat una escultura instal·lada al Memorial a les Víctimes del 3 de Març a Vitòria – Gasteiz.

