Ira Lombardía exposa “Influencer” a Alarcon Criado

Influencer d’Ira Lombardía es pot veure fins al 26 de gener del 2017 a Alarcon Criado del carrer Velarde, 9 de Sevilla.

Lombardía (Astúries, 1977) és una artista i investigadora que treballa en diferents mitjans com la fotografia, el vídeo, el disseny gràfic o l’escultura. La seva obra ha estat exposada internacionalment en llocs com la Biennal de Liverpool l’any 2014 o the Billboard Creative a Los Àngeles el 2016.

Influencier és la primera exposició individual de Lombardía a Alarcón Criado. Reuneix una sèrie d’exercissis al voltant de la cultura visual contemporània.

A la imatge, peça única d’Ira Lombardía.