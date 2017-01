“Invitació a la vida coreana” al Centre Cultural Coreà

El Centre Cultural Coreà pertanyent a l’Ambaixada de la República de Corea del Passeig de la Castellana, 15 de Madrid acull l’exposició d’artesania tradicional titulada Invitació a la vida coreana des del 18 de gener fins al 10 de febrer a la Galeria Han-ul del Centre.

La mostra reuneix 14 peces úniques elaborades pel Patrimoni Intangible de Corea. Fusta, porcellana blanca o Baekja, l’argila utilitzada per a recipients són alguns dels materials que s’han fet servir. Aquestes peces reflecteixen la sensibilitat i les tècniques tradicionals emprades en un país on més del 70% és bosc. Corea presenta una varietat de condicions climàtiques, i hi ha més de mil espècies d’arbres. Entre les peces mostrades s’han utilitzat més d’un centenar d’espècies. A més, l’exposició comptarà amb l’exhibició d’una habitació tradicional de Corea (Anbang: Un lloc específicament destinat a la mestressa de casa) amb parament de la Dinastia Joseon (1392-1910).

En el passat, els artesans van desenvolupar una àmplia gamma de tècniques per produir els articles que necessitaven a les llars al llarg de diversos mil·lennis. Van elaborar mobles de fusta com armaris, calaixeres i taules, amb gran precisió per al balanç i la simetria. Així mateix, van teixir belles canastres, caixes i estoretes amb bambú, glicines o Lespedeza. D’altra banda, van utilitzar el paper de tiges de mora per elaborar màscares, ninots i ornaments cerimonials, i van decorar diversos elements de la llar amb laca negra i carmesí, recollits de la natura. També van desenvolupar la tècnica de decoració amb laminats de banyes de bou, nacre de la mare perla i abulón per afegir bellesa a la durabilitat de la botiga de mobles i ornaments de la llar. Altres elements importants en l’artesania tradicional coreana, són els penjolls amb borles fetes amb nusos artístics i tenyit de teles amb pigments naturals, que van ser àmpliament explotats per a l’elaboració de vestimentes i ornaments personals, i elements decoratius per a la llar.

Dia rere dia la vida s’envolta de diferents elements; L’habitatge on comença i acaba el dia, els tres àpats del dia, la vestimenta, la conversa amb altres persones.. La personalitat es mostra com un reflex de la vida quotidiana. Aquesta exposició mostra la personalitat del poble coreà a través del mobiliari nascut de diverses formes segons el seu ús i elaborat amb materials naturals. Segons la forma, el mobiliari tradicional rep noms com Nong (armari usat per a roba de llit), Jang (vitrina), mungap (escriptori), Ham (caixa) o GWe (moble multiusos).

El Centre Cultural Coreà els acosta la cultura tradicional coreana i convida a viatjar a la vida rutinària de la llar coreà amb aquesta mostra d’artesania.

Etiquetes: Centre Cultural Coreà