Intervenció d’Antonyo Marest a l’Hotel ME de Madrid

annaïs miró

Coincidint amb la Setmana de l’Art Contemporani de Madrid, del 20 al 26 de febrer, al Pati octogonal interior de l’Hotel ME de Madrid, situat a la Plaça Santa Ana número 14, l’artista Antonyo Marest exposarà una obra dividida en quatre murals de 60 metres cadascun, amb els quals omplirà de color i geometria les sis plantes del cèntric hotel madrileny i el convertirà en un hotel-museu digne d’admiració per part de clients i no clients. El mural de Marest farà del pati una galeria artística privada, que tindrà com a conseqüència la revalorització de l’espai. Sota el títol de Mewallart, un projecte de la Plataforma d’Art Contemporani per a la cadena Me by Meliá (una marca d’hotels basats en el disseny i la innovació), els espais transformen les seves funcionalitats en sales d’exposicions. La de Marest és la primera d’una llarga sèrie d’intervencions als hotels de la ciutat. Influenciat pel postgraffiti, l’arquitectura i el disseny, l’artista Morest dedica el mural al moviment d’arquitectura i disseny industrial dels anys 80. La barreja d’estampats impossibles amb colors exagerats que sovint no lliguen fa referència a la lluita i també a la confluència de tots els estils que conviuen en el món de l’art actual. El resultat és un joc lúdic i motivador, i una experiència visual i sensorial digna d’admiració. El projecte està comissariat per Óscar García García.

Etiquetes: Marest Hotel ME Madrid Hotel Museu