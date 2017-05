Intercanvi cultural a traves del lacat urushi

annaïs miró

El mestre de urushi (laca) i Tresor Nacional Vivent de Japó Kazumi Murose i la professora titular d’Història de l’Art a la Universitat d’Oviedo Yayoi Kawamura dialogaran en aquesta trobada entorn del mil·lenari art del lacat japonès urushi i l’intercanvi cultural que ha tingut lloc al llarg dels segles a partir aquesta bella tècnica decorativa. El mestre Murose centrarà la seva intervenció a tractar l’art del urushi a Japó, la diversitat de les seves tècniques i tipus de bellesa, mentre que la professora Kawamura explicarà com aquesta tècnica artística va arribar i es va desenvolupar a Catalunya. El Museu del Disseny serà un marc privilegiat on realitzar la sessió, atès que acull algunes de les obres més destacades d’aquest art realitzades a Catalunya, entre les quals sobresurt el paravent de “La Creació” (1929), lacat per Ramon Sarsanedas. Els assistents a la conferència, gratuïta prèvia inscripció, podran accedir al Museu durant l’hora prèvia a l’inici de la xerrada per tenir l’oportunitat de veure aquesta obra i la resta de col·leccions del Museu. Entrada gratuïta. Activitat organitzada pel Consulat General del Japó a Barcelona i Toshiba International Foundation. Col·labora: Casa Àsia. Serà el dia 17 de maig de 2017 a les 19h.