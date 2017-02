“Insurreccions” al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

Insurreccions es podrà veure al Museu Nacional d’Art de Catalunya del 23 de febrer al 21 de maig del 2017. La conferència inaugural tindrà lloc a les 18 h. a càrrec del comissari de la mostra, Georges Didi-Huberman.

Insurreccions reunirà prop de 250 obres –pintures, dibuixos i gravats, fotografies, pel·lícules i manuscrits–, des de mitjan segle XIX a l’actualitat, de més d’un centenar d’autors diferents. Tenen en comú el tema de les emocions col·lectives i els esdeveniments polítics que comporten moviments com ara revoltes, insubmissió, agitació política, desordres socials i revolucions de tot tipus. A Barcelona, s’incorpora un conjunt d’obres del Museu Nacional per aportar una visió única i específica tant pels artistes representats (des de l’il·lustrador Lluís Pellicer als cartellistes de la Guerra Civil), com pels temes tractats.

L’exposició es fonamenta en el treball històric i teòric realitzat pel filòsof, historiador d’art i comissari de l’exposició Georges Didi-Huberman.

