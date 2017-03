Instruments musicals mediterranis al Museu Marítim

annaïs miró

Del 15 de març al 13 d’ocubre de 2017, l’Espai Mirador del Museu Marítim de Barcelona, a l’avinguda de les Drassanes s/n, s’hi exposa la mostra A la vora de la mar, un desplegament magnífic dels instruments musicals de la Mediterrània. Comissariada per Oriol Rossinyol, musicòleg. La mostra vol fer una mirada a la música que ha acompanyat l’activitat humana de les cultures mediterrànies. La diversitat de pobles que durant segles ha envoltat aquestes aigües ha anat teixint un ric entramat artístic i cultural que es vol reflectir a l’exposició. Si parlem de les cultures a l’entorn d’un mar, no podem oblidar que ell és el gresol on han nascut i s’han desenvolupat. Els vaixells estaran presents a l’exposició com a missatgers infatigables de l’art dels sons i de les tecnologies necessàries per crear-los. L’exposició es divideix en tres espais. El primer és la introducció i ens explica el coneixement compartit de les cultures a la vora de la mar. Està constituït per un audiovisual que a través del so i la imatge ens transportarà al mar per descobrir la comunicació a través dels sons i la música. En el segon espai es concentra el patrimoni exposat. Fins a 82 instruments musicals dels segles XVII al XXI, 58 fotografies de músics i 12 vaixells, representats amb maquetes i diorames, per posar de relleu la relació entre la música i la cultura marítima. Els instruments de percussió ens parlen del ritme, tan necessari a l’hora de vogar en les embarcacions de rem. La forma de les primeres arpes egípcies ens recorda als vaixells de l’època, amb els quals van viatjar pels diferents territoris connectats per mar igual que ho farien més tard molts altres instruments com la guitarra o l’acordió. Del vent es nodreixen tant les embarcacions de vela com alguns instruments, com els que es confeccionaven amb canyes i corns marins, materials marítims. L’exposició A la vora de la mar reuneix peces de les col·leccions de l’MMB, amb instruments musicals procedents, majoritàriament, de la col·lecció particular Música para ver i algunes peces del Museu de la Música de Barcelona. El recorregut expositiu finalitza amb un audiovisual en què es destaca com la música ha acompanyat els diversos àmbits de l’activitat humana. Des de la vida quotidiana, com les cançons de bressol, a les diferents festes i celebracions musicals mediterrànies.

