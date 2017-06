Instal·lació de Marco Canevacci a les Naves Matadero

annaïs miró

Naves Matadero, al Passeig de la Chopera, 14, de Madrid, presenta Dactiloscopia Rosa, una instal·lació site specific dissenyada especialment per a la Nau 11 pel creador Marco Canevacci, del col·lectiu Plastique Fantastique, des del 9 de juny fins al 2 de juliol de 2017. El creador Marco Canevacci, conegut per les seves escultures gegants inflables que ha instal·lat en ciutats de tot el món com Helisinki, Roma, Berlín, París, Copenhague, Bogotà, Mèxic o Seül, presenta Dactiloscopia Rosa, una instal·lació site specific, que representa una mà gegant de làtex en què el públic podrà entrar. L’interior acollirà una exposició de la història del fanzine queer a Espanya amb exemplars des de els anys setanta, editats en la clandestinitat durant la repressió franquista, fins a l’actualitat. Al final de cada dit de la mà, les ungles actuaran com a pantalles en les quals es projectarà una selecció de peces de videoart també de temàtica queer d’autors com Francisco Brives, Alessandro Amaducci, col·lectiu A.V. o José Ramón da Cruz. Tant l’exposició com les projeccions estan comissariades pel Museu Centre d’Arts de Vanguardia La Neomudéjar.

Etiquetes: instal·lació site specific · Institut Italià de Cultura · Marco Canevacci · Naves Matadero