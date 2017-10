INSPAI: Cicle de conferències a l’entorn de la fotografía

Després de la bona acollida de l’any passat, INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, ha organitzat una segona edició del cicle de conferències dedicades a la fotografia. Aquest cop, ho ha fet de la mà de dos importants fotògrafs del panorama nacional i internacional: Txema Salvans i Luca Pagliari.

Aquest cicle de conferències, que porta per títol Parlem de fotografia, s’inscriu dins el programa de propostes formatives que ofereix INSPAI. Tot el relacionat amb el món de la fotografia està en constant expansió i això fa que l’increment de la demanda de formació en tècniques fotogràfiques i en cultura visual vagi en augment.

Amb aquesta activitat, INSPAI compleix amb la seva missió de seguir treballant per fomentar la cultura fotogràfica, i ho fa a partir de les experiències dels ponents: despertar l’interès artístic, fotogràfic i cultural; incentivar la creativitat dins l’àmbit fotogràfic, però especialment convertir les conferències en un espai de divulgació de noves idees, de transmissió de coneixement i demostració de les darreres tendències fotogràfiques.

Conferència «Parlem de fotografia d’autor», de Txema Salvans

27 d’octubre, a les 20 h, a l’auditori de la Casa de Cultura

Fotògraf català nascut a Barcelona. Salvans centra tota la seva feina personal en l’àrea mediterrània i li interessen, especialment, les escenografies de l’oci en la societat postindustrial, que capta emfatitzant la seva banalitat surreal i aguditzant el sentiment d’estranyesa divertida que poden produir. En la seva intervenció Salvans explicarà l’essència del seu treball, que parla sobre l’autoengany col·lectiu de cercar moments de felicitat i descans enmig de formigó i fàbriques.

La seva obra s’ha publicat a tot tipus de mitjans nacionals i estrangers, com ara: Esquire, Vice, El Món, New York Times, El País o l’Ara.

Conferència «Més enllà del visible», de Luca Pagliari. (Fotografia estenopeica)

24 de novembre, a les 20 h, a l’aula magna de la Casa de Cultura

Fotògraf italià resident a Barcelona. Cursa estudis en art i fotografia sota la guia de Luigi Ghirri, Bern & Hilla Becher i Brian Young a la Università del Progetto, Reggio Emilia, École Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris; Düsseldorfer Kunstakademie, Düsseldorf i International Center of Photography, Nova York.

La seva obra s’ha exposat en nombroses galeries i museus, pertany a col·leccions públiques i privades i s’ha publicat en llibres i revistes en diversos països.

De Pagliari destaquen les exposicions individuals en la Bonni Benrubi Gallery de Nova York, la Fifty One Fine Art Photography d’Amberes, la Galerie du Château d’Eau de Tolosa o el Museo Internazionale di Fotografia de Brescia, així com les publicacions en National Geographic Books, Harper’s Magazine, Pushkin Press i Ivory Press, i les adquisicions d’obra per part del SFMoMa de San Francisco, el Musée de la Photographie de Charleroi o la Bibliothèque Nationale de France.

L’assistència a les conferències és gratuïta, però cal fer reserva prèvia. Donat que l’aforament a l’aula magna és limitat, es donarà prioritat d’assistència a les persones que prèviament hagin fet la inscripció.

Inscripcions: www.inspai.cat (apartat “Formació”)

Tel. 972 18 50 58 / 972 18 50 00

Etiquetes: INSPAI · Luca Pagliari · Txema Salvans