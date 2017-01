Inma Aledón exposa “Mapa de vides i absències” a la Sala la Llotja del Peix

A la inauguració de l’exposició de Inma Aledón hi ha participattel regidor de Cultura, Daniel Simón, l’artista, Inma Aledón, el comissari del cicle, José Luis Antequera i el portaveu municipal, Natxo Bellido. La mostra, es tracta de l’última del cicle d’Art Contemporani que va sortir per convocatòria pública.

Sota aquest títol es presenta a la Sala d’Exposicions de la Llotja del Peix d’Alacant, una nova exposició, que tanca el cicle expositiu entorn de l'”Entropia dels Mapes” i està comissariat pel Doctor en Història de l’Art, José Luis Antequera , amb obres de tres artistes contemporanis. Es tracta de l’obra de Inma Aledón “Mapa de vides i absències” Neix l’artista a València el 1966. Llicenciada en Belles Arts per Sant Carles el 1989. I des de 1992 Professora de Dibuix, en les EAA i OA de Múrcia, Alacant i Castelló, i en L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi, a partir de 1999.

En la seva obra, Inma Aledón situa els personatges en el Mapa valent-se del grafit, pigments ceràmics, sinòpies digitals, collages, feltres, embastes, superposicions … etc. Diferents tècniques per a una mateixa cerimònia: parlar de la gent corrent i, si és possible, de si mateixa. Parlar d’aquelles persones que l’artista ja coneix, que li deixen la seva empremta, la seva empremta permanent. Però també busca al mapa a persones desconegudes que, absents del seu cercle de confiança, són percebudes per l’artista amb una forma de vida que ella intueix com aparentment rebutjable. Són la gent que l’artista s’ageganta perquè es puguin observar sense objecció seves cicatrius vitals. Són persones ignorades que impressionen l’artista i que potser no tornen a veure, a creuar ni tan sols una paraula amb elles, que formen part del mapa dels “altres” amb tota la seva atracció, enigma i misteri.

Dibuixar, cosir, per Inma Aledón és subjectar, donar fixació a aquests éssers que mai formaran part de la seva vida; és com un homenatge de respecte i consideració a la seva intuïtiva marginalitat. Pot ser que el resultat creatiu resultant, no pertanyi a cap moviment ni manifest, sinó que expressi simplement el resultat del qual necessita fer l’artista per suscitar l’emoció, per commoure. Entrem al mapa de vides i absències d’Inma Aledón. “Per a mi, l’art és un mitjà d’expressió del que passa, la meva obra intenta arribar a la fibra sensible de l’espectador” Inma Aledón. L’exposició es podrà visitar fins al 26 de febrer del 2017.

