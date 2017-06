“Inéditos” i “Bilbioteca insólitas”, tot l’estiu a La Casa Encendida

Del 16 de juny al 19 de setembre, les sales A, B i C de la La Casa Encendida de Fundación Montemadrid acullen la setzena edició de Inéditos, una exposició que reuneix els projectes curatorials de tres joves comissaris menors de 35 anys. La convocatòria de Fundació Montemadrid és una de les poques a Espanya que fomenta la inserció de joves comissaris als circuits professionals, facilitant als seleccionats la possibilitat de produir la seva primera exposició i editar un catàleg bilingüe del conjunt de la mostra.

Inéditos s’ha convertit en un referent dins dels ajuts a projectes expositius d’art actual. En aquesta edició, el jurat ha estat format per Tanya Barson, conservadora cap del MACBA, Beatriz Herráez, comissària independent i crítica d’art i Pedro Gandahno, director de l’MAAT de Lisboa. Les exposicions seleccionades han estat les de les comissàries Bàrbara Cueto, Maite López-Pastor i Beatriz Ortega Botes.

Per altra banda, durant les mateixes dates, les sales D i E i la biblioteca acullen Bibliotecas insólitas, una mostra col·lectiva, comissariada per Glòria Picazo, que parteix de la idea de la “biblioteca infinita” impulsada per l’utòpic desig de reunir i disposar de tot el coneixement. El projecte mostra obres d’art que reflexionen sobre la idea de “biblioteca” al costat d’una selecció d’edicions d’artista, llibres de referència, dibuixos i objectes realitzats per artistes contemporanis que, a partir de finals dels seixanta i fins a l’actualitat, han revisat la idea d’arxiu i de llibre com a font inesgotable de saviesa.

Entre les obres exposades es podrà veure la “biblioteca en blanc” d’Antònia del Río, la “selvàtica” de Francesc Ruiz, “la dels homes calbs” d’Iñaki Bonillas, la “sense títols” d’Enric Farrés-Duran o “la portàtil “de Javier Peñafiel; també hi seran presents els dibuixos de Fernando Bryce en què el llibre és el protagonista; els llibres d’artista d’Ignasi Aballí, Dora García o Juan Pérez Agirregoikoa; els calaixos per obrir d’Oriol Vilanova i el projecte editorial de l’artista Damián Ortega, Alias. Per la seva banda, amb Clara Boj i Diego Díaz, també hi té cabuda la idea de biblioteca virtual relacionada amb el repte de gestionar la ingent quantitat de llibres i documents disponibles en l’era del Big data.

Aquesta exposició és una coproducció amb l’Arts Santa Mònica de Barcelona i es realitza en col·laboració amb la Biblioteca i Centre de Documentació del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.

