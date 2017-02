“Índia. Mirades Joves” al Centre del Carme

El dia 10 de febrer a les 19 h. tindrà lloc al Centre del Carme de València la inauguració de l’exposició Índia Mirades Joves, de la mostra internacional de cinema educatiu MICE.

El MICE Film Festival (Mostra Internacional de Cinema Educatiu) tindrà lloc a València com a seu principal i dins d’aquesta proposta educativa el Centre del Carme acolllirà l’exposició Índia. Mirades Joves. Aquesta exposició ha estat realitzada per fotògrafs joves de Strobe, Club de Fotografia de Dyal Singh College, Universitat de Delhi. La mostra no solament presenta la bellesa del país de la forma més sincera, sinó que també descriu la diversitat cultural del mateix.

Etiquetes: Centre del Carme · Índia. Mirades Joves